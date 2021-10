por Joselo » 15 Octubre 2021, 16:00

Honda confirmó que no volverá a la Fórmula 1 en 2026

La marca dejó claro su postura frente al cambio técnico que se viene en cuanto a la motorización.

Mientras espera definir su campeón de la temporada 2021, la Fórmula 1 también mira de reojo el futuro. Con todo encaminado para los nuevos autos que se estrenarán en 2022 ha comenzado a delinear el futuro próximo en lo que a unidades de potencia se refiere. De las charlas participan los actuales proveedores de la categoría, Red Bull, Ferrari, Mercedes y Renault, además de Porsche y Audi que han mostrado su interés en sumarse a la especialidad si las condiciones son favorables. Básicamente se quiere tener una unidad de potencia moderna, pero a la vez más económica que en la actualidad y que también sea lo más amigable posible con el medio ambiente. A raíz de esos objetivos algunos piensan que Honda, que dejará la categoría a fine de este año, podría volver con la nueva normativa que se estrenará en 2026.Sin embargo, desde la marca japonesa le bajaron el pulgar a esa idea, más allá de que seguirán ligado a la F.1 durante todo el 2022 para ayudar a Red Bull a poner en marcha su propia empresa de motores, Red Bull Powertrain., afirmó Koji Watanabe, director de operaciones de marca y comunicación de la compañía nipona., explicó el ingeniero.Asimismo confirmó que no recibió ningún ofrecimiento para ser parte del equipo de trabajo que está a cargo del proyecto del nuevo motor., aseguró.