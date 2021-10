por GTO » hace 22 minutos

es sencillamente vergonzoso.

He estado en Arabia y alli existe el aphargeit contra la mujer... si os cuento todo lo que vi alli, no me creeríais.

Aunque he de reconocer que con los hombres, son muy educados y hospitalarios, pero a las mujeres, es vergonzoso, Todt, no deberías venderte allí.