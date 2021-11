por Joselo » 04 Noviembre 2021, 18:20

Expuesto el casco del accidente de Verstappen en Silverstone

Con elemento aerodinámico partido y vivibles marcas de roce con las protecciones.

El próximo Gran Premio de Brasil, en una semana, será la tercera carrera con formato sprint de la presente temporada. Y una prueba que sobrecoge a los aficionados de Max Verstappen y Lewis Hamilton, pues en anteriores ocasiones, sus pilotos, más allá de los puntos logrados, no salieron muy bien parados. En Monza fue Lewis Hamilton el que vio como el neumático trasero del Red Bull de Max Verstappen se colocaba sobre su casco en lo que se convirtió en una semana de agradecimientos eternos por la existencia del ‘halo’, a pesar de que, irónicamente, en este caso no logró evitar que el neumático y el casco entraran en contacto, aunque sí actuó de barrera antes males mayores. De aquella carrera salió Hamilton con su cuerpo cubierto de cintas de kinesiología, visibles más allá de la ropa, quejándose de dolor de cuello si bien no evitó que entre carrera y carrera en la que denunció estos dolores, asistiera a eventos sin rastro de inconvenientes. En Silverstone, primera carrera de este tipo, la peor parte no se la llevó Hamilton sino Max Verstappen, que tras ser tocado por su rival fue enviado a toda velocidad al muro en un golpe que le llevó al hospital para ser examinado con más calma y del que afortunadamente salió horas después sin más indicación que la de guardar reposo. Aquel Gran Premio fue finalmente ganado por Hamilton, que estando en casa no dudó en celebrarlo por todo lo alto, algo que no gustó a la afición rival -ni tampoco a Red Bull- los cuales no dudaron en lanzar acusaciones contra el de Mercedes por un gesto tan poco deportivo. esde Mercedes dejaron caer que no fue para tanto y que aparentemente Max había salido del coche por su propio pie, momento en el que le dijeron a Hamilton que estaba bien. De aquel accidente se habló mucho de las fuerzas G sufridas por el piloto, sobre que había sido un accidente más violento de lo aparente. Pero no ha sido hasta ahora cuando ha salido a la luz algo que pasó desapercibido, como son los daños en el casco del piloto. El casco, expuesto en una de las tiendas temáticas que Max Verstappen ha abierto en los Países Bajos, muestra las marcas de guerra del accidente, con el elemento aerodinámico a medio arrancar y lleno de arañaos de color rojo, el mismo que el de las protecciones contra las que impactó, y generando muchas dudas de cómo es posible que esos elementos de seguridad llegasen al cockpit a pesar de la presencia del ‘halo’.