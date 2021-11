por GTO » 08 Noviembre 2021, 16:48

Alonso advierte a Verstappen sobre el ‘lobby’ británicoEl piloto de Alpine avisa que no se trata de luchar únicamente contra Hamilton.Difícilmente Fernando Alonso olvidará alguna vez lo ocurrido en 2007. Un año en el que afrontaba un cambio de equipo tras ganar dos títulos del mundo, aterrizando en una de las estructuras más importantes de la Fórmula 1. Un sueño hecho realidad que se volvió pesadilla a medida que se iban desencadenando los acontecimientos y que terminó con su propio equipo luchando contra él en las carreras finales de la temporada.Fantasmas del pasadoAlonso no olvida la gran influencia que tuvo la prensa británica en los acontecimientos que le acabaron costando un título del mundo, y cómo lograron poner al mundo de la Fórmula 1 en contra del piloto español ante la llegada de un nuevo talento, británico, como era el de Lewis Hamilton. Como tampoco olvida como el responsable de editorial del mayor grupo de prensa del motor de aquel 2007 acabó curiosamente como jefe de prensa de McLaren en 2008.Ya lo ha hecho en varias ocasiones, y ahora lo ha vuelto a repetir en una entrevista concedida a De Telegraaf, en la que advierte a Max Verstappen que es muy complicado no ser británico en esta categoría. “Hemos visto cómo la maquinaria británica se volvía a poner en marcha. Pero Max lo está gestionando muy bien. Está siendo un campeonato bastante interesante, también fuera de los circuitos.”, comentaba Alonso, que alababa la gran gestión que estaba teniendo Verstappen de la situación, evitando entrar en polémica a pesar de las múltiples situaciones en las que Hamilton dice ponerse en su lugar para hablar de cómo se debe de sentir el neerlandés.Fernando pone como ejemplo la diferencia de tratamiento en los dos accidentes que los candidatos al título han tenido entre ellos esta temporada. “Si miras los accidentes de esta temporada, no se juzgaron de la misma manera. Red Bull interfirió tras el accidente de Silverstone, pero el resto, estuvo todo muy tranquilo. Pero tras Monza se habló mucho más y Max recibió una sanción en parrilla, que es algo que nadie entendió del todo. Eso se debe a la presión de determinados sectores.”, explicó Alonso.Sucumbir a la presiónEn último lugar, Fernando habló específicamente de Hamilton, señalándole como un piloto que lo pasa peor que otros a medida que aumenta la presión. El asturiano dijo estar seguro de que Hamilton sucumbirá ante la presión de Verstappen. “Cuando Lewis peleaba solo contra Bottas, todo iba fantástico. Pero ahora tiene presión y está en apuros.”, concluyó el piloto de Alpine.