Leclerc, poco amable al ceder posición a SainzEl monegasco retrasó el intercambio de posición perdiendo unos segundos que acabaron siendo fundamentales.Carlos Sainz se adaptó al circuito Hermanos Rodríguez de México mejor que Charles Leclerc. Estuvo menos fallón que el monegasco en los entrenamientos libres y en clasificación logró un mejor tiempo, colocándose por delante mientras Charles golpeaba su volante de pura frustración.Sainz, más rápido que LeclercEn la carrera del Gran Premio de México, el caos de la primera curva no se portó bien con Sainz. El madrileño tuvo que ir a la hierba para evitar a un Daniel Ricciardo que iba casi sin dirección tras perder el alerón. De hecho, Sainz pasó por encima de parte del alerón de Ricciardo, no sufriendo daños de forma milagrosa.Para cuando Carlos regresó a lo negro, había perdido posición con Leclerc y también con Giovinazzi. Relanzada la carrera, el de Ferrari logró adelantar al Alfa Romeo con cierta facilidad, y tras ello, se lanzó en persecución de Leclerc al que alcanzó sin mucho esfuerzo.En ese momento, Sainz preguntó al equipo qué hacer, señalando que iba más rápido que su compañero. Desde el equipo le indicaron reservar neumáticos para retrasar la parada lo máximo posible. Así lo hizo el piloto español, que fue el último en parar junto a Lando Norris.Con neumáticos nuevos, se repitió el guion. Sainz no tardó en alcanzar a Leclerc y de nuevo preguntó al equipo que hacer. Aquí la situación era diferente a la primera parte de carrera, pues alcanzar a Pierre Gasly, en cuarta posición, era algo factible. En ese momento, Ferrari pidió a Leclerc intercambiar posición con su compañero, algo que no se tomó excesivamente bien, contestando con un quejido por radio.Leclerc sabía en ese momento dos cosas. Que si Sainz no adelantaba a Gasly, le acabaría devolviendo la posición, y que de igual manera, con el ritmo del piloto español, era muy probable que le acabara adelantando, lo que significaría no ya que Sainz acabase una posición por delante sino dos.Y el monegasco no se caracteriza por ser precisamente un piloto poco calculador. Leclerc se hizo el remolón a la hora de dejar pasar a Carlos, ralentizando varias vueltas la maniobra. Para cuando se produjo el intercambio, Gasly estaba a 12 segundos, cuatro más que cuando Charles recibió la orden. Ahora, era prácticamente imposible de alcanzar, y Leclerc lo sabía.Persecución fallida a GaslyEfectivamente, Sainz recortó terreno, pero no lo suficiente y la carrera llegó a su fin. Antes de la bandera a cuadros, Carlos devolvió posición y en cierta medida, Leclerc se salió con la suya si bien el español no dudó en mostrar su disconformidad por radio, quedando una charla pendiente con el equipo.