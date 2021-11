por GTO » 09 Noviembre 2021, 16:01

GP México F1 2021Alonso: "Hamilton sucumbirá a la presión de Verstappen"Fernando Alonso ha asegurado que Max Verstappen está presionando tanto a Lewis Hamilton que en cualquier momento llegará el error del británico. "Sucumbirá por la presión de Verstappen. Al 100%. Si Lewis solo tiene que competir por el título con su compañero de equipo Bottas, todo es fantástico. Ahora siente algo de presión y se mete en problemas. Max lo lleva muy bien", afirma el español en charla con The Telegraaf.Fernando asegura que él también sufrió no ser inglés en un deporte inglés, como le ocurre a Max. "Me recuerda a mí. No venimos de un entorno británico y en la lucha por el título lo tenemos mucho más complicado. Si miras a tu alrededor en la Fórmula 1, la mayoría viene de Inglaterra. Por eso, como rival eres directamente el chico malo", asegura."Si se ven los incidentes entre Max y Lewis creo que no se juzgaron igual el de Inglaterra y el de Monza. Hubo más debate tras Monza que tras Silverstone y Max recibió una penalización en la parrilla para la carrera siguiente, no creo que nadie lo entendiera", afirma."Decían de Max que era un rebelde y que no respetaba las reglas. Y sobrepasaba los límites, lo que no era el caso habitualmente, pero no es británico. Yo pasé por lo mismo. Hay muchas similitudes", añade."También por eso está siendo un campeonato muy interesante fuera de la pista, se ha visto que la maquinaria británica está empezando a funcionar", asegura, para avanzar que con el cambio de reglamento espera seguir en F1 otros cuatro o cinco años.