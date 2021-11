Insisto con que fue un lance de carrera compañero... ha habido casos (sin ir más lejos) en que situaciones muy parecidas (casi idénticas) como en Austin, donde Lewis por dentro va hasta el límite de la cinta asfáltica y Max por fuera fue arreado muchos metros hacia fuera de la pista, porque ambos no cabían (no habiendo toque como no lo hubo en Interlagos) o el caso de Bahrein (2017) donde incluso habiendo toque, cuando Verstappen yendo por dentro, una vez ganada la posición a Hamilton, quién yendo por fuera y adrede, hace que la rueda delantera derecha de su monoplaza, entre en contacto con la trasera izquierda del Red Bull (seguro te recuerda algo), haciendo que el neumático del monoplaza de Max se desbande... ¿Y sabes qué? : No hubo penalización en ninguna de ellas y en varias decenas de otras muy parecidas, por eso el reclamo de penalización me parece improcedente y los "alcornoques" de la FIA ni lo deben atenderAquí van ambas situaciones :12 seg. del video : https://www.youtube.com/watch?v=-Ee08uFurok 37 seg. del video : https://www.youtube.com/watch?v=qcuZUTIhUhQ Por eso (una de dos) creo que Mercedes Benz está haciendo esto en el mejor de los casos "para distraer el foco" sobre el tema de su ventaja técnica (sea ésta legal o ilegal) porque vienen al menos dos de las tres competencias en donde tendría que dominar al menos como en Brasil, y en el peor de los casos "alguna deficiencia a corto o mediano plazo" de su UP, tratando por cualquier vía, que se penalice a su principal rival, sea como sea.Esto me hace hacer la siguiente analogía (para que se entienda mejor) :Sería como que el múltiple campeón mundial de boxeo tiene a su encumbrado rival mejor ranqueado contra las cuerdas, faltando muy poco para terminar la pelea, y que sabedor de su mayor potencia, sabe que faltan sólo un par de golpes para terminar el combate a su favor, pero de buenas a primeras, de forma casi incomprensible, le reclama al árbitro que su rival le dio un guantazo en el borde del cinturón de su pantalón, aduciendo golpe bajo y que lo penalicen por ello... es decir, una de dos : O no quiere matarlo antes de que termine la pelea, o se acaba de fracturar la mano y no podría seguir pegándole y sólo "bailotear" y mantener distancia en el ring hasta que se termine... y no me hagas especular más porque me temo que ya estoy yendo muy lejos