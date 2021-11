por GTO » 22 Noviembre 2021, 22:22

Bottas, sobre Catar: "Mi coche no era el mismo que el de Hamilton"El piloto finlandés asegura que hay "diferencias" entre sus cochesSufrió un pinchazo y terminó retirándose por las nulas opciones de puntuarValtteri Bottas no corrió con la misma especificación que Lewis Hamilton en el Gran Premio de Catar. El piloto finlandés no terminó la carrera, pues sufrió un pinchazo y se quedó sin opciones de puntuar. Mercedes decidió retirar el coche para ahorrar kilometraje, pero Valtteri ya anticipó que había algunas diferencias entre su coche y el de su compañero de equipo.Bottas pasó de liderar la segunda y tercera sesión de entrenamientos libres a un domingo realmente complicado en Catar. El finlandés recibió tres posiciones de sanción en la parrilla de salida por no reducir la velocidad con bandera amarilla. En los primeros metros perdió varias posiciones y después sufrió un pinchazo que obligó a Mercedes a retirar el coche porque los puntos ya no eran posibles.El ritmo de Valtteri no fue especialmente bueno y, además, se vio atrapado en el tráfico tras su mala salida. Eso sí, ahora ha desvelado que no corrió con la misma especificación que Hamilton. El finlandés ya dejó entever que había algunas diferencias con el monoplaza del británico."He averiguado el motivo, pero no puedo dar detalles. Mi coche ya no era el mismo, ni era el mismo que el de Lewis. Había pequeñas diferencias en los coches", ha afirmado al periódico finlandés Ilta Sanomat.El rendimiento de Valtteri en Catar ha sido muy cuestionado por parte de distintas personalidades de la Fórmula 1. Timo Glock tiene la sensación de que pilota sin asumir riesgos y en absoluto se preocupa por ayudar a su compañero de equipo en la lucha por el campeonato."Nunca está en una posición que dé la impresión de que quiere apoyar a Lewis Hamilton. Creo que conduce esas carreras sin correr el menor riesgo y Toto Wolff siempre necesita motivarle por la radio. Creo que Lewis y Max están solos para decidir este campeonato", ha opinado en Sky Alemania.Giedo van der Garde tiene la misma sensación, incluso piensa que se dejó pasar en la Curva 2. Algo parecido ocurrió en la salida del Gran Premio de México, cuando el finlandés le cerró la puerta a Hamilton y dejó vía libre por el exterior a Max Verstappen."Fue otra carrera floja de Bottas. Estaba pensando '¡Vamos, hombre! ¡Frena un poco más tarde!' Como en la Curva 2, simplemente dejó que la gente lo pasara. Toma esas curvas como si fuera débil", ha añadido van der Garde a la televisión neerlandesa Ziggo Sport.Los 'escuderos' tienen un papel muy importante en esta lucha por el título y Bottas parece no estar a la altura. Toto Wolff cree que tiene potencial para estar arriba siempre, por lo que espera que vuelva a esas posiciones en las dos carreras que quedan por delante."Sabemos que pude alejarse cuando está delante, así que la velocidad está ahí. Tengo absoluta confianza en él para las siguientes carreras y espero que tengamos un buen coche. Entonces Valtteri estará al frente de nuevo porque le necesitamos ahí", ha deseado Toto.Ni Bottas parece estar a la altura en su papel de 'escudero' ni tampoco Sergio Pérez. Ralf Schumacher opina que Hamilton y Verstappen están solos ante el peligro en la lucha por el campeonato, pues ninguno de sus compañeros de equipo parece determinante en la pelea. Ahora bien, en igualdad de condiciones, cree que la balanza se decantará a favor del piloto británico."Max lo da todo y demuestra lo bueno que es, pero en circunstancias normales no tiene ninguna posibilidad. Vimos de nuevo que Mercedes es lo suficientemente rápido y no necesita hacer trampas. No asumo que ningún equipo desobedece voluntariamente las normas. Si haces eso, estás en una zona gris y algo siempre puede salir mal", ha apuntado Schumacher para cerrar.