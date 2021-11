por GTO » 22 Noviembre 2021, 22:44

La calculadora de Verstappen: ¿qué necesita para ser campeón en Arabia Saudí?Max Verstappen tiene su primera bola de partido dentro de 15 días en Yeda… pero Lewis Hamilton sigue siendo dueño de su destino.Max sería campeón en Yeda si gana y Lerwis no está entre los siete mejores y marca, además, vuelta rápida. O si gana y marca vuelta rápida y Lewis no está entre los seis de cabeza.En otras palabras, Max debería salir del Gran Premio de Arabia Saudí con 26 puntos de ventaja sobre Lewis… lo que implica que sume 17 puntos más que el británico. En caso de empate, la fórmula de desempate le favorece ya que lleva nueve victorias, dos más que Lewis.Pero para conseguir esos 17 puntos sobre su rival en Arabia debe quedar en primera o segunda posición, aunque Lewis no sume ningún punto. En otras palabras, un tercer puesto con vuelta rápida incluida no le sirve para ser matemáticamente campeón: le faltaría un punto.Lewis no puede ser campeón en Arabia de ninguna de las formas. Pero puede ser campeón si gana las dos carreras aunque Max sea segundo en ambas y marque las dos vueltas rápidas, entre otras combinaciones.Está claro que ante esta perspectiva, lo normal es que el título se juegue en Abu Dabi.En cualquier caso será un título en el que habrán influido mucho –dejando a un lado los encontronazos, que estos, voluntarios o involuntarios, forman parte del juego– dos cambios reglamentarios de esta temporada: el punto de la vuelta rápida y los puntos de la clasificación al sprint –estos últimos introducidos con la temporada en marcha y para sólo tres eventos– así como la no carrera de Spa, por la que se otorgaron la mitad de puntos.Verstappen le ha sacado a Lewis cinco puntos en las clasificaciones al sprint –3+2+2 frente a 2+0+0–. Otros cinco en la no carrera de Spa, mientras que ambos empatan a puntos de vueltas rápidas, cinco para cada uno.En definitiva, los ocho de diferencia que refleja la clasificación que median ahora entre ambos se deben a estos cambios. Si no, la situación podría ser de dos puntos de ventaja para Lewis.LAS OPORTUNIDADES DE VERSTAPPEN EN ARABIA SAUDÍResultado Verstappen Hamilton1º y vuelta rápida y Hamilton acaba 6º o peor 377,5 351,5 (6º)1º y Lewis acaba 71 o peor con vuelta rápida 376,5 350,5 (7º + vuelta rápida)2º y vuelta rápida si Hamilton es 10º o peor 370,5 344,5 (10º)2º sin vuelta rápida y Hamilton no puntúa 369,5 343,5