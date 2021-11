por Joselo » Hoy, 14:16

Hablando de pasiones, generalmente uno no olvida la primera.



Mis mayores, me han contado que me llevaban a carreras (sobre todo Turismo Carretera) que no recuerdo porque era muy pequeño, pero desde que tengo memoria, a mi me gustaban los monoplazas, presencié Mecánica Nacional F1, otras categorías como F2, F4, incluso Sport Prototipo, pero mi primer GP de F1 fue en 1971, casi a mis 10 años. Hacía relativamente poco tiempo que yo casi literalmente aprendía a leer de corrido con la Revista Corsa (en esos momentos "Parabrisas Corsa"), con notas sobre historia y técnica (principalmente de F1), escritas por una pléyade de magníficos periodistas, de un nivel de excelencia de lo mejor que uno pueda imaginarse, créanme que jamás supe se puedan reunir tanta calidad en un mismo sitio, como si aquella fuera para siempre irrepetible... incluso, con uno de ellos, con el tiempo (ya cerca de mis 40 años), comencé a mantener contacto, y con el tiempo, me gratificó con su amistad, fue uno de mis dos maestros en estos temas, hablo del ya desaparecido don Federico Kirbus (el otro fue don Julián Ordoñez). Pero volviendo al tema Frank Williams que me trajo a escribir aquí, en realidad, aquello se trató de una carrera sin puntaje, una competencia que reunía monoplazas de F1 y F-5000 (por entonces, una categoría que tenía bastante prestigio), única por ser con partida en movimiento y por suma de tiempos de dos tandas. Todo aquello era a lo visto por mí, digo, por la velocidad, el ruido, en fin, por todo, era "otro nivel", "otra categoría", distinto, superior.



Aquel fin de semana, siempre junto a mi hermano mayor Oscar (y gracias a mi padre que trabajaba en OSN, "prima" de YPF, la que sustentaba todo aquello), ingresé con pase libre por primera vez al sector de boxes de la categoría. El motivo principal fue el debut de Carlos Reutemann, pero en dicha oportunidad, el primer monoplaza que vi bien de cerca, el que le dio tangibilidad a esa pasión, fue el March 701-Cosworth de Henri Pescarolo, del equipo de Frank Williams.



Me llamó la atención el orden, la pulcritud, tanto y en equivalencia, a lo modesto y hasta humilde de sus recursos, era algo así como que cada 10 minutos, no había un repuesto y alguien salía a pedirlo a otro equipo... claro, con el tiempo supe que allí estaba su mentor (yo no tengo ni idea quién de ese escaso personal era Frank), pero luego supe que se trataba de alguien que contaba cada penique para estar en la F1, que por varias temporadas más, alquilaría monoplazas de otras marcas (sobre todo March) y que llegado el momento y el lugar, tuvo la suerte de contar con uno de los mejores diseñadores de la época y el apoyo financiero saudita que le permitió ser lo que finalmente fue, pero esa es otra parte de su historia, cuando salió de ser pobre.



Tuvo una vida muy difícil, una niñez muy dura, afectivamente hablando casi miserable y que no viene al caso detallar ahora, pero seguramente por eso, siempre mantuvo una forma de ser dura, fuerte, acerada, férrea, rozando lo amarrete, tanto en lo material como en el tema sentimientos, que lo hizo sobreponer a cualquier obstáculo (de los muchos) que se le presentaron en la vida, pruebas que para la mayoría de las personas, hubieran sido suficientes como para "hundirlas en un pozo sin salida". Frank siempre fue un tipo atlético, yo lo he visto correr (junto a otros pocos) durante alguna mañana de fin de semana de GP, por toda la extensión de la pista, solamente superado por un verdadero "atleta de esto" como lo era Jochen Mass. Frank fue alguien que cuidaba de su físico, y que de buenas a primeras, por un accidente tan simple como estúpido, fue literalmente sentenciado a vivir sobre una silla de ruedas.



En la F1, no fue el mejor, fue uno de los mejore de su época, y hubo otros superiores a él en estos temas... pero en lo todo lo demás, en lo que concierne a la vida misma, fue un ejemplo... y en eso sí, junto alguno que otro más, si que está en el grupo de los mejores que ha tenido la F1 en toda su historia.



Esto es lo que tengo para decir sobre él.