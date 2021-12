por GTO » Ayer, 00:14

Una decisión por un mundial de Fórmula 1: Honda quiere cambiar el motor de Max Verstappen, pero Red Bull, noDos carreras. Eso es lo que queda para que termine uno de los mundiales más emocionantes de la historia de la Fórmula 1, en el que de momento Max Verstappen le saca ocho puntos de ventaja a Lewis Hamilton en la clasificación general. Pero un dilema ahora brilla en el horizonte de Red Bull: cambiar o no el motor.Según informa Motorsport, Honda estaría recomendando a Red Bull montar la quinta unidad del motor de combustión interna, lo que le supondría a Verstappen una penalización de cinco posiciones en la parrilla de salida del Gran Premio de Arabia Saudí. Pero, de momento, Red Bull se niega a acometer dicho cambio.Honda ya aconsejó cambiar el motor de Verstappen en LosailVerstappen ya ha usado cuatro unidades de potencia en lo que llevamos de temporada, lo que significa que tuvo que penalizar una vez, en el Gran Premio de Rusia. Por entonces acabó en la segunda posición, pero ahora no tienen tan claro que el holandés vaya a poder hacer tal remontada hasta el podio.Al parecer, Honda ya le pidió a Red Bull que montase la quinta unidad de potencia en Losail, pero el equipo no hizo caso. Tenían esperanzas de poder ganar la carrera, las cuales desaparecieron tras una merecida sanción de cinco posiciones que sin embargo llegó pocos minutos antes de empezar la carrera, justo para que no diese tiempo a cambiar un motor.Visto lo visto, si Verstappen hubiese cambiado el motor en Losail igualmente habría llegado a la segunda posición en la que acabó, y ahora dispondría de una unidad fresca para las dos últimas carreras. Pero no fue así, así que ahora Red Bull tiene que decidir si sacrificar Arabia Saudí para ir con todo en Abu Dabi o arriesgarse con lo que tienen.Cambiar el motor en Arabia Saudí obligaría a Verstappen a renunciar a la victoria y, además, a complicarse la segunda posición con Valtteri Bottas, ya que el holandés saldría, en condiciones normales, entre la sexta y la octava posición. Pero acabar al menos segundo en Jeddah es más importante que nunca: serviría para llegar líder a la última carrera.Verstappen Losail F1 2021El otro punto de vista es el que dice que si Verstappen cambia el motor llegará fácil, como mínimo, a la tercera posición, lo que le haría depender de sí mismo en la última carrera. Ganando en Abu Dabi sería campeón del mundo, y dispondría de un motor totalmente nuevo para pelearlo. Pero cualquier incidente le dejaría sin mundial.Es la encrucijada en la que está Red Bull, y probablemente esperen a ver los datos del viernes para evaluar cuantas opciones tienen ya no de competir con un Hamilton que montará su poderoso motor de Brasil, sino de quedar delante de Bottas. Si hay cambio, será en Arabia Saudí. Si no, Red Bull cruzará los dedos con ese motor cargado de Verstappen.