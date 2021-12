por DTS_1 » 07 Diciembre 2021, 17:23

Y visto lo visto en el resumen de carreras, no voy a contestar ni a Hater ni Flamer que no aparecen por aquí en meses, y aparecen para aquello...

No iba a postear porque estoy convencido de que no va a servir para nada, pero este comentario me ha convencido para dar el paso. Al menos me voy a quedar a gusto.Soy Otani, estoy escribiendo desde una segunda cuenta porque la antigua está inaccesible. No sé qué contraseña tendrá, porque la que usaba normalmente era la que se generaba automáticamente al solicitar cambiarla. El correo con dicha contraseña me dejó de llegar hace año y medio y por eso no puedo acceder a la cuenta. Esto es lo de menos, fue la gota que colmó el vaso porque ya llevaba un tiempo queriendo dejar el foro y eso fue la excusa perfecta. Quizá tendría que haber dicho algo al irme igual que estoy haciendo ahora, pero no me gustan los dramas ni llamar la atención. Preferí dejarlo estar y punto.Posteo ahora porque me parece que tu comentario es muy desacertado, igual que el comentario de Winfield al cerrar el post de la carrera. No es que haya gente muy mala que sólo se pasa cuando le conviene y para flamear, y que se pierda la esencia del foro cuando eso pasa, es que precisamente quedáis 4 gatos porque el ambiente y los comentarios que generáis es inaguantable. Cero autocrítica. El problema lo tienen los demás, no yo.Antes de que nadie salga con que "es que los foros están KO y la F1 ha perdido popularidad", decir que eso es mentira. Es este foro el que va en caída libre desde hace años. Otros foros, Reddit y obviamente las redes sociales, aunque por motivos obvios está echando humo en estos días, el nivel de actividad ha sido muy alto durante este año, y no sólo este año. El documental de Netflix ha hecho que la popularidad de la F1 suba como la espuma. Algo que, por cierto, no he visto que nadie comentara por aquí, jamás. Sí, de vez en cuando me paso por aquí y no he visto a nadie decir "buen trabajo Liberty por conseguir que la popularidad de la F1 haya vuelto a subir". No. Pesimismo y crítica siempre, valorar lo positivo nunca. Todo es malo, todo lo hay que cambiar, pero no propongo alternativas ni me entero de nada de lo que pasa.En vuestro empecinamiento con que la F1 actual es una mierda, no os molestáis en analizar nada. Por no mencionar que, lo que a muchos les molesta es que gane Hamilton, y no que la F1 sea aburrida o no. Ni cotiza que si Hamilton se proclama campeón 2021, muchos volverán a salir con el cuento de que la temporada ha sido "otra vez 2014" a pesar de todo. Así pasó en 2017 y en 2018. No quieren que haya lucha, quieren que pierda Hamilton porque no lo pueden ver ni en pintura. Todo lo demás son migajas, un premio de consolación.Sois vosotros los que estáis estancados en 2014, no la F1. Y así os va, y así os irá porque esto no va a cambiar. Mi antigua cuenta está inaccesible y no tengo ningún interés en volver a ella. Imagino que yo estaré siendo otro flamer y hater, como todos los que os dicen cosas que no os gustan y que no siguen vuestro dogma de odio a Hamilton y la F1 híbrida, así que no tengo más que hacer aquí.