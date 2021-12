El 19 de Julio Joselo escribió: Llevo muchas décadas viendo F1 como para que un tipo como Hamilton venga a tratarme de tonto (y también a muchos otros que piensan como yo)... porque calculó intencionalmente el toque, resultando de tal forma que, por el sector y de la acción misma, se trató de una maniobra que puso en serio riesgo la integridad de un rival en pista.





Además, es mentira cuando dice que : "estaba a su lado" , porque estaba por detrás, porque la parte anterior de su rueda izquierda delantera, golpea la parte posterior de la rueda trasera derecha del Red Bull-Honda de Max... cualquiera sabe que un toque en ese sitio es sacar fuera al rival sí o sí.



Por si fuera poco, el Mercedes Benz se encontraba fuera de la trayectoria ideal, si seguía derecho unos metros más estaba con sus ruedas del lado derecho en el pasto, no pudiendo de ninguna forma posible acometer un sobrepaso en dicha curva de tan alta velocidad sin tocar el freno, porque esa curva tiene peralte negativo, es decir, es literalmente imposible realizar esa maniobra en dicho sector, máxime si quién va delante está por su trayectoria ideal ya ingresando a plena velocidad a dicho viraje.



Por mucho menos que esto, a varios conductores los han obligado a perder posiciones en la grilla de la competencia siguiente, por tal motivo, sólo espero una sola cosa :



. Que los "alcornoques" de la FIA no modifiquen las normas sobre este tema de las penalizaciones, para que quede claro que Max Verstappen, llegado el momento y si amerita, "le pague con la misma moneda" y reciba ese mismo tratamiento piadoso que recibió Hamilton por parte de ellos, y sin que haga falta que sea el G.P. de Países Bajos, sino que en cualquier otro lugar y aunque sea la carrera que llegado el caso (y si todo se desarrolla con normalidad y sin todas estas cosas raras que siempre juegan a favor del inglés), pudiera ser el G.P. que defina el título



Por último :



Me acaba de comentar un periodista amigo, que se enteró esta mañana muy temprano (media mañana de europea) del anuncio oficial por parte de Michael Masi (que ya había adelantado como una posibilidad), referido a la aplicación de la quita de puntos tanto para conductores y/o equipos que llegaran a ser penalizados por una determinada acción en el último G.P. del campeonato y que en consecuencia, pudiera entender reservarse de aplicarla de su parte.De esta forma, supongamos que si llegara a ocurrir exactamente lo que ocurrió en Silverstone, pero a la inversa, han cambiado las normas de cara a la última competencia del año, tal cual lo escribí yo en el foro en su momento (y lo resalté en rojo).A saber :Quiero aclarar (por si hace falta hacerlo para algún ocasional iluso) que de ninguna manera quisiera que se defina de esta forma el certamen. Pero también quiero hacer la siguiente suposición :Olvidemos los nombres, los equipos, la categoría, sólo hablemos de cualquier nombre, cualquier equipo y categoría, ok? bien... en medio de un certamen, dos conductores que son ásperos lo disputan hasta el final, uno de ellos un gran múltiple campeón consagrado y el otro, un joven que está demostrando que si no está a su mismo nivel, muy posiblemente sea mejor. Promediando el campeonato, el joven está dominando al consagrado con un medio mecánico por lo menos parejo. En el G.P. de su propio país, el múltiple campeón viene de perder la carrera sprint del día anterior. Durante la primera vuelta ya están intercambiando posiciones, pero al llegar a determinada curva, el consagrado realiza una maniobra que ya había utilizado varias veces en su carrera deportiva, es decir, desestabilizar a su oponente a través del contacto, para superarlo. Pero sucede que esta vez, fue en una curva ultra veloz y que por tal motivo, el monoplaza del joven quedó destruido (teniendo suerte que el impacto no fuera de plano con el habitáculo porque podría incluso haber perdido la vida) y terminando en un hospital, mientras que el ente rector, y a la vista de los hechos (que le costó ser abucheado por el público durante varias competencias más)decía, el ente rector, le impone al consagrado, una penalización absurda de una decena de segundos, que no le hacen ni "cosquillas", haciendo un negocio perfecto, porque el consagrado festejaba su la victoria en el podio de forma desenfrenada, como pocas veces se lo vio festejar, ganando una enorme cantidad de puntos y haciendo que su rival (todavía en el hospital), luego penalice por la reparación de su monoplaza (lo que significa aprox. que hablamos de unos 30 puntos por lo menos). El certamen transcurre, el medio mecánico del múltiple campeón impone cada vez más diferencia, sobre todo hasta la anteúltima competencia, de cara ala última, donde se define todo... allí sucede lo mismo que en aquella carrera, pero esta vez se invierte la acción. Como consecuencia de esto, el ente rector da como campeón al múltiple consagrado, porque ha cambiado las normas... fin de la suposición.Que un conductor toque a otro y lo saque de la pista (no hablemos siquiera de mandarlo al hospital ni destruirle su monoplaza) está muy mal, pero si esto llegara suceder el domingo en Abu Dabi entre Verstappen a Hamilton, la FIA actuaría de forma desigual. Y como nunca hablo "con el diario del Lunes" (nunca me rindo al comentario fácil y oportunista, como tal vez suceda con "algunos" este mismo Lunes), con toda franqueza ojalá esto no suceda, ni siquiera que sea Hamilton quién lo vuelva a hacer contra Verstappen, que la carrera termine normalmente, pero, peeeero, yo lo sabía, lo sabía... así son los "alcornoques", que, quieran o no, de una u otra forma, "borran con el codo lo que escriben con la mano", "retroceden sobre sus propios pasos" y recurren a los "parches"... además, es innegable que casi siempre favorecen a Lewis Hamilton (que trajo la política a la F1), solo falta que "Black Lives Matter" sea parte orgánica de la FIA