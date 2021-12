por MikelP91 » 10 Diciembre 2021, 09:50

De todas formas compañero, no tendremos nunca un presidente de la FIA que celebrar. Es el organismo el que está corrupto podrido por dentro, Todt, Moxley, Balestre... Cabecillas de algo que no funciona. El que venga no será mejor si la base no cambia.