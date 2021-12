por GTO » 10 Diciembre 2021, 00:17

¿Qué implican los cambios hechos en la pista de Abu Dhabi?La Fórmula 1 no es ajena a un final de temporada en Abu Dhabi, pero el evento de este año será un paso hacia lo desconocido gracias a una importante renovación del circuito.¿Qué implican los cambios hechos en la pista de Abu Dhabi?Tras las continuas quejas de que el circuito Yas Marina era aburrido y no permitía un buen espectáculo de F1, los jefes de la pista dieron el visto bueno a principios de este año a una profunda revisión.El resultado final son las modificaciones realizadas en tres zonas clave del circuito, una horquilla diferente en la recta de atrás, una nueva curva 9 con cierto peralte y otros cambios en el complejo del hotel.Individualmente, los cambios pueden no parecer tan grandes, pero sumados serán muy destacables.Como dijo el jefe de estrategia de Mercedes, James Vowles, en el podcast de iRacing Downshift: "En Abu Dhabi es posible que la gente no lo vea ahora como un circuito diferente, pero recuerda mis palabras, creo que veremos que con los cambios será unos 10 segundos más rápido, si no más, porque han cambiado completamente el diseño".El objetivo general de las modificaciones es intentar mejorar las carreras, pero es erróneo decir que los diseñadores de la pista se han limitado a crear tres curvas que ofrezcan oportunidades evidentes de adelantamiento.En su lugar, se ha adoptado un enfoque más completo, en el que todo el ritmo del circuito cambiará. Esto debería permitir que los coches se sigan mejor, que tomen líneas diferentes y que no abusen tanto de sus neumáticos.Los cambios en Abu Dhabi han sido supervisados por la consultora de diseño de circuitos MRK1, en coordinación con los arquitectos de instalaciones deportivas Driven International.Mark Hughes, director general de MRK1, elogió a Abu Dhabi por estar abierto a aceptar que el trazado original no era perfecto."Fluye mucho mejor", dijo sobre la nueva configuración. "En 2009, creo que había un espíritu diferente en torno al diseño de la pista y los coches eran muy diferentes"."Creo que Yas ha sido muy valiente al reconocer que tienen una arquitectura increíble, tienen el puerto deportivo, tienen buenos conciertos y fiestas y todo lo demás. El único ingrediente que les falló fue la pista"."No todo el mundo lo habría asumido y habría dicho 'Sí, vamos a cambiarlo'. Pero lo han hecho y creo que es algo muy, muy bueno".Como parte de su trabajo, MRK1 y Driven International recurrieron a los servicios del ex piloto de F1 y comentarista de Sky Karun Chandhok para que ayudara a probar los cambios previstos en el simulador.Chandhok está convencido de que lo que se ha hecho supondrá un paso adelante, tanto para los pilotos como para los aficionados."Después de haber dado cientos de vueltas al Yas Marina modificado, estoy seguro de que los pilotos encontrarán una pista más fluida y agradable para conducir", dijo."Modificar un circuito existente nunca es fácil, es un poco como renovar una casa en lugar de construirla desde cero, ya que hay algunas partes clave que no se pueden cambiar. En el caso de Yas, la posición del complejo de boxes, el puerto deportivo y el hotel es obviamente fija".Estos son los cambios clave y el motivo por el que se han realizado.La horquillaUno de los cambios más obvios que se han impulsado desde que Yas Marina llegó por primera vez al calendario fue la horquilla al comienzo de la recta de atrás.Durante mucho tiempo se entendió que la chicana de entrada separaba a los coches. Significaba que los pilotos no podían acercarse lo suficiente como para utilizar la estrecha curva de izquierdas como un potencial punto de adelantamiento, ni utilizarla como una oportunidad para abrirse y potencialmente conseguir una honda al acelerar después.Sin embargo, la chicana fue un compromiso original porque, basándose en las velocidades a las que los coches habrían llegado allí sin ella, las barreras y las tribunas estaban demasiado cerca para hacer otra cosa. La chicana ayudó a reducir la velocidad.Por supuesto, mover las barreras y las tribunas más atrás para eliminar la chicana no era una opción. Así que en su lugar, la horquilla fue movida hacia adelante.Ben Willshire, de Driven International, que gestionó la realización de los cambios, dijo: "La única manera de hacer que esto funcione es crear más salida de pista. Así que hemos tenido que adelantar la curva unos 42 metros, además de mejorar las barreras en consulta con la FIA"."Aunque estar cerca de los coches era parte de la atracción en esa zona, donde los coches frenan ahora será aún más espectacular para los que están a ambos lados de la horquilla. Además, con una curva de horquilla de 20 metros de anchura allí, es de esperar que haya algo de acción y adelantamientos".La nueva curva peraltadaMRK1 y Driven analizaron en profundidad la naturaleza de los adelantamientos en las dos secuencias de la recta de atrás.Mientras que la primera chicana era un buen lugar para realizar movimientos, la segunda recta posterior abría la puerta a los adelantamientos. Así que, en efecto, no había ningún beneficio neto.Por eso, cuando se buscó reemplazar la secuencia de curvas de camber negativo en el extremo del circuito, se prefirió una curva de alta velocidad en lugar de otra zona de fuerte frenado.Chandhok dijo: "Con el cambio que hemos hecho en la nueva curva 9, hemos creado una curva de alta velocidad desafiante de la que carecía el circuito, y también nos hemos deshecho de cuatro curvas de camber negativo que eran frustrantes para los pilotos"."Estábamos buscando opciones con el camber de la pista en el sector final, porque las curvas con camber negativo ponían la temperatura de los neumáticos traseros por las nubes".Willshire añadió: "La filosofía aquí es tratar de mantener el impulso de los coches lo más alto posible para permitir que los coches se sigan de cerca"."Pero además, el circuito de Yas no tiene ninguna curva de alta velocidad que suponga un reto, aparte del complejo de las curvas 2/3. Queríamos crear una curva emblemática, como la Parabólica en Italia, en la que los pilotos contuvieran la respiración en cada vuelta"."Y al ser peraltada, en lugar de camber negativo, debería generar confianza en lugar de tratar de fomentar los errores. Esto significa que los pilotos pueden probar diferentes líneas para mantenerse cerca, y posiblemente correr lado a lado, lo que debería ayudar a permitir los adelantamientos en otras partes de la pista."Creo que crea un tipo de pensamiento diferente, y da dos características diferentes al circuito. Eso es lo que queríamos conseguir".Los retoques en la sección del hotelAunque los cambios en la horquilla y en la nueva curva peraltada son muy evidentes, los ajustes más detallados se han realizado alrededor del complejo hotelero.La dirección general del circuito está limitada por los edificios que lo rodean. Sin embargo, se consideró que la apretada secuencia en torno a este lugar no sólo afectaba a la fluidez de la pista, sino que también servía para sobrecalentar los neumáticos, lo que perjudicaba el resto de la vuelta.La eliminación de las curvas con camber negativo no era posible, porque habría supuesto un enorme trabajo de construcción para cambiar las barreras y las salidas de pista. Así que se ha optado por cambiar los bordillos para abrir la pista.Chandhok dijo: "Abrir el radio de la doble izquierda bajo el hotel (curvas 13/14) y hacer la 15 más abierta era la mejor alternativa".Willshire agregó: "Diría que esa zona de trabajo fue probablemente una de las partes más complejas del diseño y la construcción, ya que se trata de milímetros en el pavimento"."Las antiguas curvas 17/18/19 se han abierto por dentro, lo que ha mejorado la circulación. Queríamos eliminar la secuencia de frenar y arrancar que impedía que los coches se siguieran unos a otros, y pasar por encima de la cresta del bordillo en un arco más largo significa que los pilotos pueden llevar más velocidad e impulso".Otras ideasComo parte de su proceso de evaluación, MRK1 y Driven también estudiaron otros cambios que podrían ayudar, entre los que se incluía un reperfilado de la chicana en medio de las dos rectas traseras.Una de las ideas era suavizar el ángulo del segundo elemento derecho de esa chicana para ver si mejoraba la lucha en pista, pero se consideró que el diseño actual era lo suficientemente bueno como para permitir la acción de lado a lado.Además, se pensó en la posibilidad de que la última curva se convirtiera en un punto de adelantamiento, pero los coches no se acercarían lo suficientemente rápido desde el complejo hotelero para que funcionara.Debido a lo ajustado de los plazos para realizar las revisiones actuales, también se consideró la posibilidad de escalonar los tres cambios finales. Sin embargo, Hughes se mostró convencido de que no era el camino correcto. Se consideró esencial que las tres curvas se cambiaran al mismo tiempo."Pasamos por un proceso con Craig Wilson de la F1 y, en un momento dado, hubo una discusión interna sobre si, debido al calendario, debíamos dejar de lado uno de los cambios y quizás hacer uno de ellos más tarde", dijo."Eso, en primer lugar, habría aumentado los costos, porque acabas movilizando todo dos veces. Pero, en realidad, cuando se comprueban los datos de la simulación, los tres elementos funcionan en conjunto para crear una mejor vuelta en general"."Quitar uno de ellos habría anulado los otros dos cambios. Así que no había una manera fácil de reducir la cantidad de trabajo que estábamos haciendo".Mejora integral de la pistaCon los tres cambios sumados, se espera que el nuevo Abu Dhabi sea algo que entusiasme a los pilotos.Willshire afirma: "Hemos eliminado casi 300 metros de la longitud del circuito, la velocidad media sube y el tiempo por vuelta baja"."Todos los cambios van a alterar el desgaste de los neumáticos, y los pilotos sentirán una experiencia diferente de lo que esperamos sea un circuito más rápido, fluido y divertido de conducir".Chandhok sabe que sólo la carrera de F1 del domingo demostrará hasta qué punto los cambios han ayudado a mejorar el espectáculo, pero está seguro de que el circuito de Yas Marina es un paso adelante."En general, creo que tenemos que ver cuánto ayuda realmente a los adelantamientos cuando el circo llegue a la ciudad", dijo. "Sin embargo, en general, es sin duda un diseño de circuito mejor para conducir".