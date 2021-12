por GTO » Ayer, 17:26

Bueno, vaya exhibicion magistral que ha hecho RBR en la clas. Hacia años que no veia una clasificacion tradicional, y me ha alegrado el dia, ver algo diferente.



Esa idea de usar a Perez, les puede suponer el titulo de pilotos a Max.



Pero hasta el rabo todo es toro, ami modo de ver, estos son los pros y contra que tienen ambos:

Max:

1: Verstappen tiene la pole, y Abu Dhabi es un circuito que es muy dificil de adelantar, pese a los cambios, esto favorece a Max.

2: los compuestos son los mas blandos de pirelli, y el RBR parece degradar menos que mercedes, además de trazado con asfalto nuevo, esto tambien favorece a Max.

3: los segundos espada, son fundamentales en estas carreras, Perez se le ve a disposición de Max, mientras que Bottas, tiene un pie fuera y no esta tan motivado. Pérez sale 4º, con blando, es probable que en la salida pueda ponerse detrás de Ham e incordiarle. Bottas sale 6, y compromete con esta posición el campeonato de constructores.

4: la salida es el punto mas peligroso para Max, es donde puede ser adelantado, pero el sale con Max, y Ham sale con medios.



HAM:

1: Tiene un pepino, no tan diferente como en Brasil, pero sigue siendo muy potente.

2: Esta motivado, y ha demostrado un gran nivel de concentración.

3: Tiene a la fia de su lado, claramente. En caso de roce o duda, es probable que la Fia le favorezca a el. De echo, podría ser sancionado por lo que le hizo en la q1 a Lattifi, y no ha sido ni investigado. Esta es una gran ventaja. La fia le tiene ganas a Max.

4: Ham sale con medios, y puede alargar la parada muchas vueltas e intentar pasar a Max en pit stop.



Decir que ambos son grandes pilotos, capaces de ganar, es una obviedad. Y pienso que me gustaría que ganara Verstappen por varios motivos, creo que lo ha hecho mejor, que no merece Ham superar el record de Michael, y tener un campeón diferente al de todos estos años, es sano para la F1.



Se ha hablado mucho de el comportamiento de Verstapen en Arabia, que la verdad, fue sucio, pero que a nadie se le olvide que Hamilton es capaz de eso y mas, si sale detrás, cuidado con el. Y creo que Verstappen, ya a dejado claro que si se tocan, hara lo posible por que ningun coche salga ileso.

Por ello espero que sea una carrera muy limpia, y el que gane, que lo haga con absoluta limpieza.



Hemos tenido un campeonato increíble, y el final no iva a ser menos, se decide en la ultima carrera, y muy probablemente, en las ultimas vueltas. Enhorabuena a todos los amantes de este campeonato.