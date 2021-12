por Joselo » Ayer, 19:53

Bernie Ecclestone: “En Mercedes no juegan limpio a Verstappen”

El antiguo patrón de la F1 critica el trato hacia el líder del Mundial por parte de Wolff y Hamilton.

“Max es un niño comparado con Lewis. Además, lo peor es que Lewis tiene una enorme campaña publicitaria a su favor”. “Han estado presionando todo el tiempo a Max, y los directores de carrera también han estado mirándolo todo con mucho ojo porque Toto Wolff siempre habla con Michael Masi. Max tiene algo más que una carrera a la que enfrentarse, ya que también los tiene a ellos encima porque lo están intimidando y no juegan limpio. Es un juego psicológico”

“Max lleva muchos años en las carreras, pero no ha tenido años de 'experiencia en la calle' como Lewis. Eso ha forjado su carácter y saber que ganaría siendo Mercedes el equipo dominante en los últimos años lo ha hecho mucho más fuerte que a Verstappen. Para él, esta temporada es la primera vez en la que ha tenido un coche capaz de ganar con regularidad, mientras que antes no era nada competitivo"

"Es bueno para la categoría. Creo que la gente ha sabido en años anteriores quién iba a ganar con anterioridad. Pero este ha sido un año increíble. Ha sido bueno tener algo un poco diferente. No hay nada malo en Lewis, lo ha hecho lo mejor que ha podido, pero ha tenido mucha ayuda"

Estamos ya en el fin de semana del Gran Premio de Abu Dhabi que debe decidir al campeón del mundo de esta temporada, pero aún está latente lo ocurrido hace unos días en Arabia Saudí. La pelea por el título entre Max Verstappen y Lewis Hamilton se puso más al rojo vivo con unas acciones que no dejaron indiferente a nadie.Ecclestone señala a Mercedes.El duelo que mantuvieron durante toda la carrera el neerlandés y el británico explotó en la parte final de la carrera, con la famosa frenada que consideró la FIA por parte de Verstappen sobre un Hamilton que también ha sido señalado, al entender varias personalidades del Gran Circo que no hizo bien en no evitar el choque con su máximo rival. Este fue el culmen a toda una temporada repleta de polémicas, alimentadas por Dirección de Carrera, que ahora se está comentando antes de su cierre. Bernie Ecclestone, siempre controvertido y polémico, ha querido sumarse a las opiniones sobre este enfrentamiento. El que fuera máximo dirigente de la Fórmula 1 hasta la adquisición del campeonato por Liberty Media ha sido entrevistado por la agencia de noticias AFP y ha dejado titulares muy interesantes, en los que ha señalado al heptacampeón. Después de comentar hace una semana que Hamilton no debería ser considerado mejor que Schumacher, aunque consiga superar sus 7 títulos este fin de semana, el inglés de 91 años ha vuelto a la carga y ha apuntado al piloto y a su escudería, Mercedes, en cuanto a que no han jugado limpio en esta batalla con Verstappen y Red Bull.Así ha expresado su opinión, remarcando la campaña existente a favor de Hamilton, que se ha visto reforzada esta semana por la prensa británica, como gracias a un editorial de la revista Autosport que señalaba a Verstappen como posible provocador de un accidente este domingo o a un anuncio de Sky Sports UK felicitando la Navidad con el accidente del holandés en Silverstone:, dijo. Además, Ecclestone profundizó en cuanto a estos juegos mentales:, añadió., finalizó Ecclestone.