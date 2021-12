por Joselo » Ayer, 20:00

Horner cree que Mercedes ha promovido un relato en los medios contra Verstappen

El Team Principal de Red Bull opina que están en desventaja ante una escudería tan importante como la alemana.

"Lewis es siete veces campeón del mundo, es el piloto más exitoso de todos los tiempos, obviamente eso tiene una reputación dentro del deporte. Lo que dice tiene mucho peso y creo que ha utilizado todas las herramientas disponibles para presionar a Max este año. Creo que, respaldado por la maquinaria mediática de Mercedes, se ha ejercido una gran presión sobre Max”

"Lo que tienes que recordar con Max es que es solo un muchacho. Tiene 24 años y conduce con valentía, pasión, habilidad y determinación. Es solo un tipo que vive su sueño, hace su trabajo, y se enfrenta no solo a Lewis, sino a una enorme máquina de Mercedes-Benz. Y creo que todo el mérito es para él, por la forma en que ha manejado esa presión este año y no ha sido atraído por ella. Simplemente se ha ocupado de sus asuntos y no ha cambiado, desde Bahréin a Arabia Saudí, su enfoque o su forma de competir”

"Si uno piensa en el tamaño de Mercedes a nivel mundial, debe ser una de las empresas automovilísticas más grandes del mundo. El poder que ejercen con los medios de comunicación de todo el mundo, creo que somos insignificantes en comparación. Como nos llamó Lewis Hamilton, somos 'solo una empresa de bebidas energéticas que va a competir'. Creo que el equipo Mercedes se ha convertido en una máquina en los últimos siete u ocho años durante su período de dominio y obviamente tiene el peso y el poder de la empresa matriz detrás de ellos. No puedo creer que sea particularmente cómodo ser superado por un fabricante de bebidas energéticas”

La batalla entre Max Verstappen y Lewis Hamilton está en su máximo apogeo. Tras la polémica de Arabia Saudí, ambos pilotos se jugarán el título este fin de semana en el renovado circuito de Yas Marina, donde han llegado empatados a 369.5 puntos. En consecuencia, también se ha recrudecido la relación entre sus equipos.Mercedes ha fomentado las críticas contra Verstappen, según Horner.Y es que, a pesar de que Christian Horner y Toto Wolff fueran reunidos por Jean Todt en Jeddah y en la rueda de prensa de constructores de este viernes por la F1, donde incluso se dieron un apretón de manos, la relación entre ambos jefes de equipo continúa igual de tortuosa que en toda la temporada, si no más. En este caso, el británico de Red Bull ha acusado a la escudería Mercedes a fomentar a la prensa a promover un relato contra Max Verstappen para colocarle el adjetivo de “muy agresivo” o “loco” a raíz de la polémica de Jeddah, y que han desembocado en los rumores de que el neerlandés podría promover un toque contra Lewis Hamilton para llevarse su primer título sin tener que lucharlo en carrera.Al hilo de eso, la revista ‘Autosport’, antaño santo grial del automovilismo, publicó un artículo este jueves que levantó muchas críticas: un editorial en el que rogaba a Verstappen que no llevara a cabo acciones antideportivas en el Gran Premio definitivo del año, exculpando a Hamilton de muchas acciones ocurridas en 2021 y llamando “siniestro” al holandés por la posibilidad de que en Monza hubiera promovido el accidente con Hamilton para que ambos no puntuaran. En la misma línea, Sky Sports F1 ha emitido un anuncio en su versión inglesa en la que felicita la navidad a sus televidentes tras emitir el accidente de Verstappen en Silverstone, algo que tampoco ha contribuido a rebajar los ánimos, ni en el paddock ni entre la afición.Tras esto, Horner ha sido claro en sus acusaciones a Mercedes, en unas declaraciones recogidas por ‘RaceFans’: “Somos un equipo de ‘racers’. Vamos a correr. Tenemos un piloto fenomenal que lo ha dado todo este año. Ha sido intenso dentro y fuera de la pista y creo que, en el centro de atención, ha habido una narrativa muy clara. Incluso esta última semana, en este escenario de ‘Mad Max’, llamándole loco”, dijo, en referencia a la radio de Hamilton durante la carrera de Jeddah., añadió tajantemente., continuó., finalizó.