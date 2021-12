por GTO » Ayer, 20:53

La F1 acabará con las presiones de los equipos a Masi en plena carreraF1"Pararemos esos contactos el año que viene. Es inaceptable que jefes de equipo metan presión a Michael (Masi) durante la carrera. Es como si el entrenador negociara con el árbitro en fútbol", dijo el director deportivo de la F1, Ross BrawnMás allá de si las decisiones de Dirección de Carrera en 2021 fueron acertadas o no en la F1, hay algo que los máximos dirigentes de la competición tienen muy claro que no se puede volver a repetir en 2022: Las presiones de los jefes de los equipos a Dirección de Carrera con comunicaciones por radio en plena disputa de la prueba.Se vio por ejemplo en Jeddah, donde Red Bull y Mercedes presionaban al Director de Carrera, Michael Masi, unos para que Max no perdiera su posición con Lewis tras un adelantamiento que se consideró como ilegal, y otros, pidiendo precisamente lo contrario. En ese tira y afloja, se llegó a ver una comunicación bochornosa, de mercadeo, en la que Masi le decía a Mercedes si estarían de acuerdo con que Verstappen empezara la cita en una resalida en parado tras Lewis.Lee tambiénMercedes da plantón a la FIAY en Abu Dhabi, en la última carrera del año, las presiones volvieron a las radios. Llamó la atención por ejemplo que durante el 'Safety Car virtual' de Abu Dhabi Toto Wolff le pidiera "por favor" por radio a Masi que no sacara un coche de seguridad. Por no hablar del lío final con el 'Safety Car', con Red Bull solicitando que los doblados que había entre Hamilton y Verstappen antes de la relanzada se desdoblaran para que no estuvieran en medio de la pelea, y Mercedes exigiendo lo contrario.Por ello, el director deportivo de la F1, Ross Brawn, aseguró en declaraciones al portal alemán 'Auto Motor und Sport' que estas comunicaciones no se permitirán a partir del próximo año:“Pararemos estos contacto el año que viene. Es inaceptable que los jefes de equipo presionen a Michael (Masi) durante la carrera. Es como los entrenadores negociando con el árbitro en el fútbol", expresó Brawn.“Toto no puede exigir que no debería haber un coche de seguridad y Christian no puede exigir que los coches tengan que desdoblarse. Eso queda a discreción del director de carrera", agregó Brawn.