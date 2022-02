por GTO » 01 Febrero 2022, 22:05

Por lo que se habla, la organización de Barheim pago para que se presentaran los coches en su circuito por primera vez, pero los equipos quería hacer un test en Montmelo, por lo diverso que es el circuito.



Problema de intereses, y por eso la Fia ha pedido a los equipos, no que no lleven el coche nuevo, si no que le pongan una decoración provisional para cumplir el contrato con Barhein. Pasta por medio.