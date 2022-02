por GTO » 02 Febrero 2022, 23:05

La FIA modifica el sistema de reprimendas para 2022La nueva norma tranquiliza a los pilotos más imprudentes.Los 20 pilotos de la parrilla respiran aliviados. Podrán cometer más infracciones en pista sin el temor de ser penalizados al recibir una tercera “tarjeta amarilla”. Ahora el baremo asciende a cinco faltas para que la Federación Internacional de Automovilismo pueda sancionar a un piloto problemático.Pasamos de tres a cincoRed Bull apoya a la FIA y pide unas reglas clarasLa FIA sale al quite de las informaciones de MasiLas matemáticas son sencillas. Si en 2021 cometías tres actos imprudentes en la pista, te exponías a una dura sanción por parte de la FIA. De hecho, Lewis Hamilton estuvo muy cerca de ser castigado por la acumulación de advertencias en los últimos compases del campeonato pasado. Bien, pues a partir de la próxima temporada, los pilotos tendrán un mayor margen de error.La severidad seguirá siendo notoria: si superas el número límite de reprimendas, te caerá una penalización de 10 posiciones en la parrilla de salida. Eso sí, aquí está la trampa. Ya no se impondrá una penalización al tercer aviso, sino al quinto.La razón es clara. La F1 contará con más Grandes Premios que nunca este año: concretamente, 23. La norma anterior se regía por un calendario de menor envergadura, por lo que la reglamentación se ha ajustado a los nuevos tiempos: no es lo mismo ser penalizado al tercer aviso con 20 pruebas que ser sancionado a la quinta amonestación habiendo 23 citas.Este cambio de normativa de la que AMuS se ha hecho eco no influye en absoluto con el carnet de puntos. En este aspecto, la vida sigue igual: si sumas 12 puntos, te pierdes una carrera. Esta licencia se renueva cada 12 meses, por lo que varios pilotos comenzarán el 2022 con serias opciones de alcanzar la docena maldita: entre ellos, Max Verstappen. El vigente campeón del mundo acumula actualmente 7 puntos.