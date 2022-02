por vx2war » 10 Febrero 2022, 10:50

1. Cuando se había ido? Para regresar hay que irse primero no?



2. Por que va vestido de RED BULL? Según vi la imagen me ha parecido uniforme RED BULL



3. Como dice Hudson, lo de irse o no me da que no lo decide solo el Y menos alguien como él que dudo mucho que este dispuesto a pagar multas y ceder dinero.



4. Le gusta el postureo, el drama y ser el foco mas que a un tonto una piruleta (es un dicho tradicional por si alguno no lo conocía)



5. Me alegro mucho de que siga, a ver con un compañero de verdad que pasa este año. que ganas de ver a Russel complicándole la vida



6. A ver como se comporta Mercedes con los favoritismos. A ver si Russel sale bien y tiene tirón entre el publico se se acaba el trono de ORO del ACTIVISTA de salón.