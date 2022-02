por GTO » 12 Febrero 2022, 16:59

¿El nuevo pilotaje 2022 es mejor para Fernando Alonso y Carlos Sainz?Según Andrew Green, los nuevos F1 tendrán más similitudes con el karting que los salientes"El F1 es como un kart, pero con 800 caballos". Asi definió Fernando Alonso su nueva categoría cuando llegó a Minardi en 2001. Y con la llegada del nuevo reglamento de 2022, y el efecto suelo, hay una serie de particularidades que ahora acentuarán esa impresión. ¿Será el asturiano uno de los más beneficiados con el nuevo estilo de pilotaje?El director técnico de Aston Martin, Andrew Green, ha explicado que los monoplazas de este curso se acercan a esa filosofía kart en un aspecto clave, como es la rigidez de las suspensiones. "Hay algunos desafíos desde una perspectiva aerodinámica. El hecho de que sea un coche con efecto suelo significa que su proximidad al asfalto es crucial. Cuanto más bajo pueda ir respecto al suelo, mayor rendimiento obtendrá,. Esa es la configuración que brindará el mayor rendimiento. Y eso hace que se camine hacia un coche relativamente rígido. Entonces, para mantener esa línea, esa proximidad con el suelo, los pilotos conducirán algo más parecido a como se hace en un kart", señala el ingeniero al que se ha vinculado este invierno con Alpine, pero que sigue en Silverstone por el momento.Fanáticos del kartingAlonso es uno de los pilotos que más sigue practicando esta disciplina, pero no es el único, pues Carlos Sainz y muchos otros la utilizan como base para su entrenamiento dinámico las semanas en las que no hay carrera. Fernando dispone de circuito propio en La Morgal, aparte de que suele participar en eventos como las 24 Horas de Dubái, donde es un asiduo desde hace siete años y donde en 2021 acabó tercero junto a Pedro de la Rosa, Ángel Burgueño, y Alberto Fernández 'Galle', su amigo y mano derecha en los circuitos.Su capacidad de adaptación a diferentes estilos y a circuitos nuevos están fuera de toda duda. Con Alpine, tras dos años de ausencia en la F1, sólo tardó seis carreras (hasta Azerbaiyán) en lograr ponerse a un alto nivel competitivo, sin llegar al máximo hasta el mismo final de año, según explicó muchas veces. El coche nuevo, los neumáticos de compuestos que no conocía o la dirección asistida 'mentirosa' que tenía su A521, no le impidieron brillar durante tres cuartas partes de la temporada. Otros, como Ricciardo, estuvieron más de media temporada perdidos.PUBLICIDADUn coche muy duro de pilotarA Sainz le pasa algo parecido. Tiene dos pistas propias en Madrid, además de ir habitualmente al circuito toledano de Recas, donde tiene dos chasis Sodi, equipados con motores TM de 125cc y cambio secuencial de seis marchas.Este año, Sainz ha podido realizar en Italia varias jornadas con Tony Kart, marca vinculada con los pilotos de Ferrari desde la época de Michael Schumacher, como parte de su entrenamiento.No parece que este nuevo estilo se les vaya a atragantar a ambos, todo lo contrario. En el simulador, Carlos ha comprobado que se avecina un coche mucho más exigente en lo físico, algo en lo que ha destacado siempre. Carlos acabó Mónaco 2021 en segunda posición, sin siquiera sudar de forma abundante, como le recordó David Coulthard, algo impresionado en las entrevistas del antepodio."Es muy diferente de forma y de pilotar. Será duro de pilotar, muy distinto, no tan cómodo en el balance en curva por ejemplo. Y será rápido, pero duro", insistía Sainz este invierno, sobre esa rigidez añadida a las suspensiones de los nuevos coches de esta temporada.Más cerca para el rueda a ruedaOtra de las particularidades de las nuevas máquinas es que las luchas en el cara a cara se mutiplicarán, según anticipa Green. "No hace falta decir que si está utilizando el suelo para generar la carga aerodinámica, ésta ejercerá menos presión sobre el aire, que será menos turbulento para el coche que está detrás.Entonces, creemos que ese es el plan general: que el coche de detrás esté en una corriente de aire mucho más suave y podrá seguir (a su perseguido) más de cerca, por lo que la carrera debería ser más emocionante", señala el técnico de Aston Martin.