El libro de Lewis Hamilton que no tiene piedad con Fernando Alonso: “Insensible, grosero, inmaduro...”Una fascinante biografía del piloto británico cuenta su versión de lo sucedido en su batalla en McLaren en la F1 y no escatima en insultos hacia el piloto asturiano. “Alonso siempre está enfadado, impropio de un bicampeón”La relación entre Lewis Hamilton y Fernando Alonso nace en McLaren cuando el piloto británico es una de las grandes promesas de la F1 y la escudería lo sabe. En un mundo tan competitivo como el de la alta competición, los dos pilotos del mismo equipo saben que les van a medir comparándoles con su compañero, por eso las rencillas entre ellos suelen ser habituales. Lo de Alonso y Hamilton en 2007 fue una guerr, que sólo el paso del tiempo ha logrado atemperar: ““Ha causado mucho revuelo en la prensa que Alonso declarara que favorecemos a Lewis porque es británico. Pero eso es una patraña. Somos un equipo, todos nos debemos a McLaren. todo caso es Lewis quien corre con el coche más lento por ser el debutante. Lewis es único, se aplica más que la mayoría de los pilotos experimentados y, a diferencia del resto, está tocado por una varita mágica”, explica uno de los ingenieros de McLaren sobre aquella época en el libro,”Lewis Hamilton: La biografía definitiva del piloto de Fórmula 1 más laureado de todos los tiempos”, una detallada biografía de Frank Worrall, periodista del “Sunday Times”, que recorre la vida del gran piloto británico y cuenta con detalle y sumo interés lo sucedido en aquel año en el que dos de los mejores pilotos de la historia se midieron cara a cara.Es un libro fascinante porque además de contar la vida de Hamilton, “un poderoso capricho” del dueño del equipo McLaren, Ron Dennis, muestra cómo se vivió la trepidante batalla desde el lado británico. La cara B de una guerra que es pura historia de la F1: “Alonso casi siempre está enfadado, va a mil revoluciones para aferrarse al título. Y, aún así, Lewis le ha dado más de un repaso sin despeinarse, manteniendo siempre la elegancia y con el público de su lado. Alonso es un magnífico piloto, un gran campeón y, pese a todo, un buen tipo. Lewis, no obstante, tiene algo especial. Posiblemente sea el mejor piloto de su generación”. Compara la inquietud de Alonso con la tranquilidad, según los británicos, de Hamilton: ‘Lewis parecía no tener nervios. Era completamente distinto de Alonso, un tipo inquieto que no paraba de preguntarnos si todo iba bien, si el coche estaba preparado’”, asegura.Si desde España se consideró que McLaren tenía mucho más interés en apoyar a Hamilton que a Alonso, desde las islas británicas todo se vio de manera distinta: “Hamilton es más famoso en España que el propio Alonso, por más que pueda molestar al asturiano”, aseguraba el periodista inglés Rory Ross. “El español estaba victimizándose. Trato de desestabilizar a Lewis y socavar su confianza. Lewis recibía peor trato. Alonso, en ocasiones, se mostró increíblemente insensible, duro y desalentador en exceso. Al público le costaba admirarle y él parecía permitir que el mocoso le irritara. Había perdido la batalla psicológica. Había sido, cuanto menos, inmaduro, por no decir grosero, impropio de un bicampeón. Lewis se mostraba siempre afable y accesible”, insiste el periodista británico.