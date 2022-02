por GTO » 17 Febrero 2022, 21:06

Alfa Romeo defiende a Masi: "No cometió muchos errores en Abu Dabi"Beat Zehnder no cree que una bandera roja hubiese sido la mejor soluciónRecuerda que con los coches de seguridad siempre hay beneficiados y perjudicadosEl director deportivo de Alfa Romeo, Beat Zehnder, ha defendido la actuación de Michael Masi en el Gran Premio de Abu Dabi. El suizo sostiene que la única decisión que no entendió fue el anuncio de que sólo ciertos coches se pudieron desdoblar y recuerda que los periodos de coches de seguridad siempre benefician a unos y perjudican a otros.Zehnder está de acuerdo por cómo la FIA decidió la forma para acabar la temporada, con una última vuelta al límite entre los dos aspirantes al título. Eso sí, hay un asunto que el de Alfa Romeo no comprende y es el mensaje que envió Dirección de Carrera vueltas antes, en el que informaba de que no todos los coches con vuelta perdida iban a poder adelantar al líder."Desde mi punto de vista, no hubo muchos errores en Abu Dabi. Lo único que no entendí bien fue el anuncio temprano de que no se permitía a los pilotos doblados desdoblarse. Debería haber luz verde si las condiciones de la pista lo permitiesen", ha comentado Zehnder en palabras que publica el portal web alemán Auto Motor und Sport.Zehnder, por su parte, no apoya la idea de sacar una bandera roja en caso de que haya un accidente en las últimas vueltas, dado que las carreras únicamente se paran por accidentes graves o condiciones complicadas. Además, cree que si hubiesen hecho eso en Abu Dabi, también habría quejas por parte del equipo perdedor."Si hubiese una bandera roja, todos los pilotos pondrían neumáticos nuevos y en ese sentido, tendríamos discusiones similares en función del resultado de la carrera. Con un coche de seguridad, siempre hay pilotos que se benefician y otros que pierden posiciones. En caso de haber parado la carrera en Abu Dabi, creo que Lewis habría sido el ganador al final y Red Bull se habría quejado", ha explicado."Para mí, las banderas rojas sólo deberían mostrarse si los comisarios o los pilotos se lesionan o también en el caso de que no se pueda continuar. Eso sí, ordenar un parón sólo para crear una tensión artificial no me parece lo mejor", ha añadido.Por último, Zehnder cree que es importante que los equipos se comuniquen únicamente con una persona de la FIA durante las carreras. El suizo asegura que no tiene por qué ser el director de carrera quien haga eso, sino que puede delegar en cualquier otro integrante que remita información fiable."Para nosotros, es importante que sólo una persona esté en contacto con los equipos. No tiene por qué ser el propio director de carrera, sólo necesitas una opinión fiable para confirmar si una maniobra de adelantamiento está bien o si tienes que devolver una posición. No importa realmente de quién provenga esa información", ha recordado Zehnder para concluir.