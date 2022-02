por stick » 17 Febrero 2022, 18:55

Otmar Szafnauer se unirá a Alpine para la temporada 2022. El directivo rumano cambia de aires tras liderar el proyecto de Aston Martin durante tres años y se une a la estructura gala para la nueva era de la Fórmula 1.Szafnauer ha sido uno de los pilares del proyecto de Lawrence Stroll desde que adquiriese Force India en verano de 2018. El rumano se puso al frente de la nueva Racing Point, sustituyendo así a Bob Fernley, quien llevaba nueve años en la dirección de la estructura de Silverstone.Szafnauer llegó a la estructura dirigida en aquel entonces por Vijay Mallya también en 2009, y tras nueve años en el departamento de chasis del equipo, asumió la jefatura de la estructura para la segunda mitad de 2018, ya bajo el nombre de Racing Point. Durante estos tres años y medio, ha desempeñado ese rol, pero en 2022 ya no será así, pues dice adiós en busca de nuevos retos.No obstante, 2021 ha sido su último año al frente de la estructura de Aston Martin, pues los británicos han confirmado que el directivo rumano no liderará al equipo la próxima temporada. Szafnauer cambia de aires y se une a Alpine para la nueva era de la Fórmula 1, en la que los franceses tienen muchas esperanzas depositadas con el popular ‘El Plan’ de Fernando Alonso.Alpine ha construido una gran base durante la temporada pasada. Después de la marcha de Cyril Abiteboul, Marcin Budkowski o Alain Prost, Laurent Rossi ha asumido el liderazgo de la marca y ha confeccionado una nueva estructura en el equipo de Fórmula 1 con el objetivo de llegar a la cima en un plazo de 100 Grandes Premios.Otmar Szafnauer fichará por el equipo de cara al presente ejercicio para ser el director general, pero también Bruno Famin –anteriormente en la FIA o en Peugeot Sport– ha llegado para convertirse en director ejecutivo de Alpine Racing y su objetivo es "maximizar las transferencias de tecnologías de la F1 a los coches Alpine"; Davide Brivio, por su parte, se mantiene en Alpine como director de proyectos de expansión de carreras y supervisará la participación en diversas categorías, así como la academia de jóvenes pilotos."Con la incorporación de Otmar y Bruno al equipo, pasamos a un nuevo nivel para 2022. Otmar aportará su experiencia única en los deportes de motor y su deseo inquebrantable de ganar, mientras que la trayectoria de Bruno es fundamental para nuestro proyecto como equipo deportivo y como marca", ha comentado Laurent Rossi."Durante el último año, he visto el talento de Davide para identificar lo mejor de las personas y hacer que rindan lo mejor que puedan. Estoy encantado de utilizar esta habilidad en todos los activos existentes de Alpine y en los nuevos que estamos comenzando a explorar", ha agregado.Otmar Szafnauer, como no podía ser de otra manera, se ha mostrado encantado con esta nueva aventura. "Estoy encantado de unirme al BWT Alpine F1 Team y estoy listo para trabajar con todos para lograr nuestro desafío: llevar al equipo a luchar por el Campeonato en las próximas 100 carreras"."Mi atención se centra en la preparación para el inicio de la temporada en Baréin. Como uno de los tres fabricantes de coches que participan en la Fórmula 1, Alpine está completamente armado para lograr su ambición. ¡No puedo esperar para comenzar el viaje!", ha asegurado Szafnauer.