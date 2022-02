por GTO » 17 Febrero 2022, 22:11

Russell rompe los esquemas de Mercedes y Hamilton en F1: contratiempoEl piloto británico protagoniza un revés inesperado en la marcaCuando la calma parecía haber regresado a Mercedes tras la incertidumbre vivida con Lewis Hamilton en los últimos meses, las dudas han vuelto a inundar al equipo, aunque esta vez por otra razón. Con el piloto inglés y su compatriota George Russell mentalizándose del objetivo de arrebatar el título a Red Bull, ha sido el ex de Williams el que ha realizado unas declaraciones de lo más inesperadas en el paddock y que acapararán la atención de la escudería durante las próximas semanas: el rendimiento del monoplaza es muy bajo.Russell ha afirmado que el W13 tiene un margen de mejora tremendo, algo que no supondría un motivo de preocupación extrema si la primera carrera del mundial no estuviera a la vuelta de la esquina y, sobre todo, si Red Bull no se hubiera mostrado tan convencido de volver a ganar el campeonato: “Todavía hay una gran cantidad de mejoras por hacer para unir todo y que sea lo más agradable posible de conducir", afirmó el inglés. No obstante, eso no fue todo ya que este posteriormente añadió, tal y como ha recogido Crash, que se requieren "mejoras urgentes" para garantizar que el W13 sea lo más rápido posible antes de la primera carrera de Bahréin el próximo mes.RussellLas altas esferas de Mercedes, especialmente la figura de Toto Wolff, ya contaban con que las novedades en la aerodinámica que los monoplazas están obligados a implementar conllevaría un periodo de pruebas, pero por el contrario nadie esperaba en el box germano que fuera un recién llegado el que pusiera en relieve el poco potencial del W13. Todavía hay margen de mejora y tiempo por delante para subsanar ese déficit de potencia, pero estas palabras sin duda obligan a Mercedes a ponerse manos a la obra cuanto antes para no presentarse en el primer compromiso de la temporada con muchas dudas sobre la mesa.Como es obvio, Hamilton es el gran afectado por ello ya que el piloto inglés reafirmó su continuidad en la F1 con el objetivo de arrebatar el título a Max Verstappen, ganar su octavo campeonato del mundo y, posteriormente, retirarse en lo más alto, un objetivo que ya está comenzando a generar dudas.MercedesTal y como ha revelado este mismo medio, tanto Hamilton como Russell estrenarán dupla por en Barcelona la próxima semana en la que será la primera de las dos sesiones de pruebas de tres días que permite realizar. La segunda será en Sakhir, en los prolegómenos del Gran Premio de Bahréin, cuando Mercedes espera tener todo a punto.