por GTO » Ayer, 15:47

HAMILTON"Si pensáis que aquel era mi mejor nivel, esperad y veréis"Hamilton reaparece por primera vez tras el polémico desenlace de Abu Dhabi. "¿Retirada? Me niego a que ese momento defina mi carrera"."Hola a todos, me alegro de veros. Me gustaría hacer esto en persona y espero que vuestras familias estén bien". Por primera vez desde el sábado previo al GP de Abu Dhabi, horas antes de perder el Mundial contra Verstappen, Sir Lewis Hamilton comparece en una rueda de prensa que ha saturado el canal de Zoom: no cabe más gente, 100 personas, en esta habituación virtual. "Apagué, desenchufé, estuve con mi familia. Me centré en estar presente para ellos y digerir lo que había pasado. Es difícil entender del todo lo que sucedió", introduce.El inglés, de 37 años, agradece "el apoyo increíble" de la prensa de su país en "un momento muy difícil" para él. No hay un ápice de autocrítica deportiva hacia Mercedes, que no batió a Verstappen en la pista por saltarse un cambio de neumáticos en el safety car de Abu Dhabi, sino quejas por el proceso de aquel coche de seguridad con la mirada puesta en Michael Masi, ya fuera de la dirección de carrera de la FIA. "No he vuelto a ver la carrera, la recuerdo y la he revisado mentalmente varias veces. No recuerdo qué le dije a Max. No lo he revisitado, no miro hacia atrás sino hacia adelante. No podemos cambiar el pasado, nada cambiará lo que sentí entonces. Es bueno que la FIA dé pasos para mejorar. Tenemos que asegurarnos de que esto no vuelve a sucederle a nadie en el deporte, nunca más. Ahora hay que asegurarse de que las reglas se cumplen"."Esto no tiene nada que ver con Verstappen"Sobre Verstappen, su título, y la relación que puede quedar entre ambos tras las acusaciones extradeportivas entre escuderías y árbitros: "Esto no tiene nada que ver con Max, él hizo todo lo que debía hacer un piloto ante esa oportunidad. Es un gran rival, habrá otra gran batalla como la del año pasado y creceremos con la experiencia de la pasada temporada. Estoy fresco, concentrado, no tengo ningún peso encima de mis hombros del año pasado".Más allá de Yas Marina, de Red Bull y del neerlandés, Hamilton se guardaba la reivindicación más sonora para esta reaparición. Ante su 16ª temporada en la F1, décima en Mercedes, con 103 victorias, 103 poles y siete coronas en la vitrina, el caballero del Imperio Británico amenaza: "¿Retirada? La he considerado tantas veces… pero ahora no, sinceramente no. Amo este deporte, hubo un momento en el que perdí la fe en el sistema, pero me niego a que este momento defina mi carrera. Quiero volver más fuerte". "Si piensas que lo que se vio al final del pasado año era mi mejor nivel, espera y verás". “No me preocupa aquello, sino concentrarme para ser el mejor que habéis visto nunca".El nuevo Mercedes W13Mientras Lewis habla, el W13 suena de fondo en Silverstone, con George Russell al volante y Toto Wolff echando un vistazo. Fue presentado por la mañana, sin grandes alardes en el diseño a la espera de ver las fotografías de pista y al campeón al volante. “El coche es tan diferente de cualquier otro coche que he pilotado en el pasado. Aerodinámica, equilibrio. Requerirá de mucho trabajo para llevarlo al máximo, pero esta es la parte más emocionante del año para mí. Cuando ves las caras de emoción de los ingenieros, que su trabajo de meses, que las piezas que han construido se unifican, y el coche llega a la pista y lo pilotamos. Es una experiencia especial para nosotros. No sé qué esperar cuando vaya a la pista, espero que el simulador sea preciso y si no haremos correciones”, dijo Hamilton al respecto del monoplaza. Que era la noticia del día. En teoría.