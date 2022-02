por GTO » Ayer, 12:29

La FIA es renitente a la petición de Andretti: no contempla la entrada de nuevos equiposLa FIA no planea aumentar el número de equipo del 'Gran Circo'Andretti quiere entrar a partir de 2024La FIA no tiene en mente aumentar el número de equipos que conforman la parrilla de Fórmula 1, por lo que la intención de Andretti de entrar a formar parte de la máxima categoría del automovilismo en 2024 peligra.Después del intento de compra del equipo Sauber el año pasado y de no conseguirlo por no llegar a ningún acuerdo económico, Andretti quiere ser el undécimo equipo que conforme la parrilla de Fórmula 1 en 2024. Según informó ayer Mario Andretti, su hijo Michael ha enviado una petición formal para crear un nuevo equipo.Pero, según publica el portal británico The Race, la FIA no está interesada en que aumente el número de equipos en el 'Gran Circo', por lo que no contempla aceptar la petición de Andretti."La FIA no está actualmente en posición de considerar o comentar ninguna expresión de interés o solicitudes recibidas de potenciales nuevos equipos participantes en el Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA", ha comentado un portavoz de la FIA a The Race, según publica el propio medio.Así pues, a pesar de la gran disposición demostrada por Andretti y tras asegurar que cuentan con todos los recursos necesarios, parece que no podrán competir en Fórmula 1 con su propio equipo, al menos a corto plazo. El equipo Andretti lleva tiempo demostrando un gran interés por entrar a formar parte de la máxima categoría del automovilismo, e incluso Mario Andretti ha adelantado que los pilotos que elegiría para su equipo serían Carlos Sainz y Lando Norris.