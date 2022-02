por GTO » Ayer, 22:47

¿Qué fue de la posible sanción a Hamilton por no asistir a la gala de la FIA?¿Qué fue de la posible sanción a Hamilton por no asistir a la gala de la FIA?La desafectación de Michael Masi como director de carrera ha evidenciado acciones por parte de la FIA. ¿Sancionará este mismo organismo a Toto Wolff y al subcampeón británico por el ‘plantón’ de diciembre último?Uno de los aspectos que parece haber quedado oculto y hasta olvidado tras los hechos acaecidos en el último Gran Premio de Abu Dhabi, acontecimientos que generaron que la FIA abra una investigación de la gestión de Dirección de Carrera y cuyo resultado fue la destitución de Michael Masi (aunque sin precisar públicamente las conclusiones del informe final), es el desplante de Lewis Hamilton y Toto Wolff a la gala anual de esta entidad celebrada cerca de fin de año en la ciudad de París.La cuestionada manera en la que Masi y su equipo de colaboradores relanzó la competencia luego de desplegar el SC a causa del accidente de Nicholas Latifi, dio la oportunidad al neerlandés Max Verstappen de sobrepasar a Hamilton y coronarse campeón mundial por primera vez. Esto motivó el enojo generalizado por parte de los de Mercedes que calificaron lo sucedido como un ‘robo’. Lo cierto es que, y volviendo al tema de la fiesta de gala de la FIA, el artículo 6.6 del reglamento deportivo de la F1 establece que: “los pilotos que terminen el campeonato en primera, segunda y tercera posición del campeonato deben estar presentes en la gala anual de entrega de premios de la Federación Internacional”. Cabe señalar, que esta norma es extensiva a los jefes de equipo, pues, también se premia a las escuderías de acuerdo a su clasificación final en la Copa de Constructores.Lewis Hamilton ,aún ausente, fue llamado a recibir su premio en la Gala FIAEl desaire de Wolff y Hamilton no pasó desapercibido para Ben Sulayem, quien, en su primera conferencia de prensa luego de ser elegido presidente de la FIA, fue contundente al hablar del cumplimiento de las normas amenazando con penar al heptacampeón:“Reglas son reglas, así que vamos a ver el lado de dónde están las normas técnicas para ser empleadas y, ¿cometió una infracción? Tengo que investigarlo. Por supuesto, también tendremos que seguir nuestras reglas. Pero mientras tanto, eso no nos impide hacer que un campeón se sienta bien con el deporte. Es fácil ser amable con la gente. Y es barato ser amable y también lo es motivar a la gente. Pero definitivamente, si hay alguna infracción, no hay perdón en esto”.Sin embargo, luego de disparar tal afirmación, Sulayem suavizó su postura poniendo paños fríos a la situación:“El perdón siempre está ahí, pero las reglas son reglas. Nosotros miramos las reglas. Y yo siempre digo: las reglas no están hechas (sic), un humano las hizo… y pueden ser mejoradas y cambiadas por humanos. Así que están ahí para ser mejoradas. Sé que Lewis está realmente triste por lo que sucedió y una palabra que diría es que está roto. Pero tenemos que mirar si hubo algún incumplimiento. No puedo decirlo por ahora, hace solo unas horas que he sido presidente, y solo he empezado a dar respuestas sin volver a los hechos”.Posteriormente, luego de la polémica carrera disputada en el circuito de Yas Marina y del faltazo a la entrega de premios llevada a cabo en la Ciudad Luz, el siete veces campeón mundial comenzó una especie de “retiro” de las redes sociales, permaneciendo durante casi dos meses en un inquietante silencio que incluso hizo dudar a sus fans sobre su continuidad en la categoría reina.Llegado el mes de febrero, Lewis posteó una foto en la que anunciaba estar de vuelta y poco a poco fue recuperando su exposición pública que tuvo su punto culmine en el ‘livery’ de Mercedes en donde, luego de la presentación del W13, aclaró que nunca había anunciado que se retiraba de la F1, acallando definitivamente los infundados rumores fogoneados principalmente por su jefe Toto Wolff, y que volvía con más fuerzas para dar pelea y recuperar así el cetro de campeón.Sin embargo, en otra declaración hubo un párrafo muy sugestivo, en el que muy pocos repararon y que ha llamado definitivamente la atención de algunos analistas: “Perdí la fe en el sistema…”, expresó. ¿No alcanza con la destitución de Masi y su equipo? ¿Acaso Hamilton no se conforma con que a partir de 2022 los directores de carrera sean dos en vez de uno y estén asistidos por un sistema remoto de análisis de imágenes al estilo VAR?El tiempo dirá si la FIA, con Ben Sulayem a la cabeza, aplica las reglas de manera uniforme o si es ‘selectiva’ a la hora de sancionar.