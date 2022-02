por GTO » Ayer, 23:01

Hamilton pide que se acabe con el 'amiguismo'FÓRMULA 1"Tenemos que asegurarnos de que tenemos comisarios imparciales. Hay pilotos que son muy amigos de ciertas individuos. Algunos viajan con ciertos individuos y tienden a tener cierto gusto por algunos pilotos. Simplemente creo que necesitamos gente que no sea parcial y que sea súper neutra en lo que se refiere a tomar decisiones"Lewis Hamilton ha sido el único de los 'cracks' de la parrilla de F1 que ha hablado en conferencia de prensa en la primera jornada de los 'Test Days' de Barcelona-Catalunya, antes de tomar el relevo a George Russell en Mercedes y terminar en el top-5 con 1'20"929 en la mejor de sus 50 vueltas. El siete veces campeón del mundo ha tenido un día completito en Montmeló ya que se le ha visto a primera hora de la mañana 'espiando' el box de Max Verstappen como quien no quiere la cosa."Esta mañana, al llegar y mirar por el 'pit lane' y ver todos los coches diferentes, me he sentido muy bien porque creo que es una de las temporadas más emocionantes e interesantes en las que me he embarcado. Será interesante ver dónde sale cada uno y en qué posición estamos en la primera carrera", ha explicado al respecto."Encuentro cada año emocionante, pero ahora todo es completamente nuevo. Es realmente apasionante cuando todos los equipos aparecen con sus diferentes soluciones, por ejemplo, para los pontones, las aletas delanteras o el suelo. Para ser honesto, no tengo idea de dónde nos encontramos. Espero que estos coches cumplan la promesa que nos hicieron hace años de que podemos lucir un mejor deporte".Como apenas ha aparecido públicamente desde el Gran Premio de Abu Dhabi del pasado año le han preguntado por ese final amargo y el de Stevenage ha dado carpetazo al asunto: "Creo que ya lo he dicho todo al respecto. Y eso está en mi pasado. Quiero mirar hacia adelante"."Me siento más fresco que nunca. Por supuesto, hay muchas maneras diferentes en las que puedes volver a concentrarte y centrarte, y yo diría que este (descanso) ha sido uno de los mejores que he experimentado". Explicó que este tiempo lo ha aprovechado para estar más tiempo con los suyos, lo que calificó "el mejor período de tiempo que he tenido con mi familia. Definitivamente se trataba más de estar presente y en el momento, y de crear recuerdos. Sé que a veces en la vida, nos centramos tanto y estamos tan metidos en ciertas cosas como el trabajo que nos olvidamos de hacer esas cosas. Así que fue un momento estupendo, simplemente refrescarse con la familia".Aunque no ha querido referirse al affaire de Abu Dhabi sí ha opinado sobre el perfil que deben tener los Comisarios FIA una vez destituido Michael Masi por la FIA: "Tenemos que asegurarnos de que tenemos comisarios imparciales. Hay pilotos que son muy amigos de ciertas individuos. Algunos viajan con ciertos individuos y tienden a tener cierto gusto por algunos pilotos. Simplemente creo que necesitamos gente que no sea parcial y que sea súper neutra en lo que se refiere a tomar decisiones".Y vería muy positivamente la presencia de mujeres en esa crucial toma de decisiones: "Quiero ver a más mujeres en la sala de comisarios. No creo que tengamos a muchas, creo que el año pasado había una o dos y creo que sería impresionante tener a un hombre y a una mujer como directores de carrera. Creo que es una forma genial de promocionar la diversidad también".