Los equipos de Fórmula 1 se reúnen hoy para hablar del GP de RusiaFÓRMULA 1"Mi deseo es que todo se detenga muy pronto. Tendremos una reunión esta noche para entender y manejar la situación. La F1 en este momento no es lo más importante. Es mucho más serio lo que está pasando en Ucrania", dijo Mattia Binotto, jefe de FerrariHorizontalLos equipos se reunirán este jueves por la noche por la invasión de Rusia a Ucrania. Así lo anunció este jueves al mediodía el Team Principal de Ferrari, Mattia Binotto, al ser preguntado por si la Fórmula 1 debía celebrar el GP de Rusia de F1 en Sochi este curso, como tiene previsto a finales de septiembre."Es una situación horrible, muy triste. Todo lo que podemos hacer es esperar y ver. Desde ahora hasta la carrera en septiembre, hay tiempo", apuntó Mattia."Mi deseo es que todo se detenga muy pronto. Tendremos una reunión esta noche para entender y manejar la situación. La F1 en este momento no es lo más importante. Es mucho más serio lo que está pasando en Ucrania", agregó el ingeniero de origen suizo.La F1 anunció a través de un comunicado emitida a Reuters que está vigilando la situación "de cerca" y que seguirá monitorizando lo que ocurra, pero no quiso hacer comentarios sobre la carrera rusa. Mucho más contundente fue Sebastian Vettel, que dejó muy claro que ya ha tomado la decisión de no correr en Rusia.