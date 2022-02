por MikelP91 » Ayer, 19:01

Philippe Bianchi lamenta que el Gran Premio de Abu Dabi haya levantado más polémica que las decisiones tomadas en el GP de Japón de 2014, que acabaron con la vida de su hijo Jules.Philippe Bianchi, padre del fallecido Jules Bianchi, se lleva las manos a la cabeza al ver tanto odio y enfado contra Michael Masi. Quizás todo ese descontento y rebelión le faltó hace siete años cuando Charlie Whiting, exdirector de carrera de la FIA, tomó una decisión que cambió para siempre la vida de la familia Bianchi y que les quitó para siempre a Jules.Philippe Bianchi lamenta que la pérdida de un título, que es al fin y al cabo sólo un logro deportivo, esté por delante de la vida un piloto. Son las palabras de un padre destrozado, que no encuentra explicación a lo que ocurrió en aquel Gran Premio de Japón de 2014.El padre de Jules no entiende que no hubiera una reacción tan potente cuando las decisiones de un director de carrera influyeron directamente no en un resultado de un campeonato, sino en algo más importante: una vida."Cuando veo la enorme polémica que llevó a la destitución de Michael Masi, que ciertamente privó a Lewis de un octavo título, sólo puedo sorprenderme por la indulgencia que todas estas mismas personas mostraron durante la farsa pilotada en ese momento por Charlie Whiting, que llevó a la muerte de mi hijo Jules", ha denunciado Philippe Bianchi en su cuenta de la red social Instagram.Philippe Bianchi cree que se ha perdonado a Whiting demasiado pronto y obliga a los aficionados a reflexionar."Se deberían hacer muchas preguntas. Cada uno acepta su propia conciencia, pero es imposible no querer vomitar. Buenas noches a todos. Jules, nunca te olvidamos. Para siempre con amor", ha añadido el padre de Jules para cerrar.