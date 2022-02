por GTO » Ayer, 18:52

"Es un momento difícil y no tengo control..."Mazepin asume que está fuera de F1 y Haas apunta a su sustitutoEl conflicto bélico entre Rusia y Ucrania ha tenido su injerencia en Fórmula 1: El equipo estadounidense Haas, cuyo patrocinador principal es ruso, quiere desligarse de las acciones del kremlin y Nikita Mazepin ya tiene pie y medio fuera de Fórmula 1.Nikita Mazepin, el piloto más controvertido y polémico de la parrilla actual de Fórmula 1, podría tener las horas contadas en el 'Gran Circo'. La guerra entre Rusia y Ucrania ha afectado a todos los ámbitos sociales, incluyendo al deporte, y el moscovita está cerca de verse afectado por las decisiones de su presidente, Vladimir Putin.Uralkali, patrocinador principal del equipo estadounidense Haas, es propiedad de Dmitry Mazepin, padre de Nikita, y el capital ruso (30 millones de euros por dos temporadas en F1) es el único motivo por el que el piloto de 22 años sigue en la competición.Con la suspensión confirmada del Gran Premio de Rusia en Sochi previsto para el 25 de septiembre, Mazepin ya está asumiendo que está más fuera que dentro de la parrilla."Es un momento difícil y no tengo control sobre lo que se dice ni lo que se hace. Estoy eligiendo centrarme en lo que puedo controlar, trabajando duro y haciéndolo lo mejor posible para Haas", ha explicado el ruso.Fittipaldi, el sustitutoPor su parte, Guenther Steiner, jefe de Haas, tiene claro quién lidera la lista para suplir a Mazepin: "Si Nikita no puede pilotar, por una razón o por otra, la primera llamada será para Pietro (Fittipaldi). Obviamente, lleva con nosotros unos cuantos años y veremos lo que podemos hacer después"."Pietro siempre ha estado con nosotros en los últimos años. Desde la llegada de la pandemia, hemos necesitado un piloto reserva por la amenaza del coronavirus. Ha estado en todo momento en el garaje, conoce al equipo y también el coche. En caso de que haya que saltar al coche de un día para otro, no creo que haya nadie mejor que él en este momento", ha añadido en declaraciones a 'Speed City Broadcasting'.Fittipaldi ya rodó en Sakhir y Abu Dhabi en 2020 tras el grave accidente de Grosjean en Baréin y ha sido piloto reserva del equipo hasta ahora. Su momento, parece, está al caer.