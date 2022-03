por GTO » Hoy, 21:28

Se filtra la explosiva rajada de Hamilton contra Verstappen cuando peleaban por el título: “Es un matón...”La serie “Drive to Survive” de Netflix, que se estrena el 11 de marzo, recoge unas duras declaraciones del británicoLewis Hamilton y Max VerstappenLa relación entre las escudería de Lewis Hamilton y Max Verstappen sigue siendo de lo más convulsa. Desde aquel Gran Premio de Abu Dabi en el que perdió el título en la última vuelta frente al neerlandés la polémica no ha cesado. Tras meses de presiones a la FIA, el británico se anotó una victoria con el despido de Michael Masi como director de carrera de la F1, algo que no ha sido bien visto por el piloto de Red Bull.Max Verstappen, piloto de la escudería Red Bull de Fórmula 1.Fórmula 1. Verstappen no perdona a Hamilton por su victoria tras Abu DabiLewis Hamilton, piloto de la escudería Mercedes de Fórmula 1.Fórmula 1. La sombría predicción sobre Lewis Hamilton: no le dan mucho tiempoLa FIA decidió el pasado mes de febrero atajar definitivamente la polémica suscitada por el final de la temporada 2021 en el GP de Abu Dabi, en el que el protocolo del Safety Car que acabó decidiendo el título entre Max Verstappen y Lewis Hamilton, con el anuncio de importantes cambios estructurales. Entre ellos, la creación de un sistema virtual de control de carrera similar al VAR del fútbol para dirimir las diferencias que se produzcan durante la carrera.Sin embargo, el desenlace del mundial sigue dando mucho de que hablar y ahora la polémica viene de la mano de Netflix. Todo el enfrentamiento entre Hamilton y Verstappen podrá verse cuando se estrene la nueva temporada de la serie Drive to Survive de Netflix, que tendrá lugar el próximo 11 de marzo. A pesar de que faltan días para poder verla, se ha filtrado parte del contenido y en el tercer episodio hay unos explosivas declaraciones del británico contra el neerlandés.“Agresivo como el infierno...”“Creo que Max (Verstappen) es agresivo como el infierno y, la mayoría de las veces, lo lleva al límite y más allá”, dice Hamilton durante el capítulo que trata sobre el incidente que tuvieron en Silverstone ambos pilotos.Si bien se golpearon varias veces durante la temporada, fue durante el Gran Premio de Gran Bretaña donde más se avivaron sus diferencias porque Hamilton golpeó a Verstappen y ganó la carrera después de que el holandés chocara contra la pared y se retirara.En las declaraciones filtradas de la serie, Hamilton también sugiere que Verstappen corre como si fuera un matón, comparándolo con otros “matones” contra los que ha corrido en el pasado: “He corrido contra muchos pilotos. Siempre hay matones, pero no es así como opero. Yo solamente trato de vencerlos en la pista.”La temporada pasada de F1 terminó de forma muy polémica, con Verstappen ganando el campeonato en la última carrera de la temporada en Abu Dhabi. En esa ocasión, Hamilton lideró hasta la última vuelta e iba camino de ganar su octavo título pero todo cambió cuando Verstappen superó al piloto inglés y le arrebató el trono. El enfado fue tal, que el británico llegó a amenazar con su retirada.Finalmente tras la investigación de la FIA, Hamilton confirmó su regreso para la temporada 2022, que comenzará en Bahrein el 20 de marzo. Y a juzgar por estas declaraciones que hizo en la serie de Netflix, todo indica que será otro año donde saltarán chispas con un Verstappen que intentará confirmar que puede ser el rey de el “Gran circo” y que su victoria no fue producto de la suerte o de ciertas decisiones intencionadas.