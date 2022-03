por GTO » Hoy, 00:14

"No nos andemos con rodeos: se siente absolutamente robado por lo que sucedió el año pasado en Abu Dabi. Quiere salir con un coche dominante y ni siquiera quiere ver a Max en la pista, estoy seguro"

"Hamilton quiere destruir a Verstappen"Desde Mercedes no ocultan las ganas de revancha de Lewis por lo ocurrido en 2021Cambio. Mercedes tendrá un coche prácticamente nuevo en BahréinAccidente. Mercedes, "sin remordimientos" por lo que pasó con Verstappen en SilverstoneParece que las dudas o desánimo se le han pasado rápido a Lewis Hamilton. Dentro de las fases por el dolor de la pérdida del título de F1 de la pasada temporada frente a Max Verstappen en la última carrera, en Abu Dabi, el inglés ya está en la de la revancha. Ya ha tomado conciencia y desea reivindicarse. Al menos eso aseguran desde su propio equipo, Mercedes.Al parecer, el británico fue muy contundente en su mensaje a los rivales, al afirmar: "Si pensáis que lo que visteis al final de año fue lo mejor de mí, esperad a lo que veáis este año".El propio Anthony Davidson, piloto de desarrollo de Mercedes, corrobora esta sentencia y la complementa. "Cuando Lewis Hamilton viene con una frase así, tienes que estar avisado", advierte. Y va más allá. "Estoy seguro de que él está encendido para ganar esto de una vez por todas y creo que será difícil batirle. Seguro que él afrontará la temporada con una mentalidad muy positiva", asevera.El compatriota del siete veces campeón del mundo incluso cree que Hamilton no se contentará con medias tintas en su lucha frente al neerlandés. "No habrá nada que Lewis quiera más este año que destruir a Verstappen", advierte."Fue robado"Davidson ofrece las razones, que no han variado un ápice de lo que pensaban en la firma de la estrella desde la misma noche de diciembre en Yas Marina., apostilla.Por eso, el veterano participante lanza que el de Stevenage ni ansía batallas sobre el asfalto con el de Red Bull. "Sólo quiere batirle con una enorme superioridad, escaparse de él y ganar su octavo título", concluye.