por KoKiNa » Hoy, 03:29

Rivola, ex de Ferrari, destaca la capacidad de Alonso para leer las carreras.Massimo Rivola, exdirector deportivo del equipo Ferrari, ha recordado cómo era compartir equipo con Fernando Alonso, con quien coincidió durante varias temporadas. El italiano, que ahora dirige el departamento de competición de Aprilia en MotoGP, asegura que el asturiano era incluso capaz de adelantarse a los datos que los ingenieros veían en el muro."Nunca he visto una lectura de las carreras como las que hacía él. Hubo momentos en los que nos hizo sentir como idiotas (a los ingenieros) en el muro de boxes. Él lo sabía todo", comenta Rivola a la revista "Il Foglio". Con él, Alonso también coincidió en el equipo Minardi - con el que ambos debutaron en F1 - una década antes de fichar por Ferrari."Teníamos delante de nosotros muchos monitores con datos, pero a veces él (Alonso) llegaba a las conclusiones antes que nosotros... y mientras hacía su trabajo dentro del coche", explicó.Rivola se unió a la escudería italiana en 2009 como director deportivo, procedente de Toro Rosso, donde ocupaba la posición de director de equipo. Coincidió con Alonso entre 2010 y 2014, y posteriormente con Sebastian Vettel. En 2016 pasó a dirigir la Ferrari Driver Academy, donde una de sus apuestas fue Charles Leclerc."Creo que Charles es superior a otros pilotos de su generación. Verstappen cometió errores en Red Bull, mientras a Leclerc, Ferrari le exigió el más alto nivel de inmediato. Es una presión mucho más alta", señaló el italiano.Rivola también tuvo buenas palabras para Carlos Sainz, a quien incluso él mismo llegó a recomendar a Ferrari: "No me sorprenden las buenas actuaciones de Carlos. Recomendé su fichaje durante mucho tiempo. Siempre ha sido muy fuerte, y es rápido e inteligente".En 2022, si el Ferrari F1-75 es tan competitivo como se espera que sea, Sainz y Leclerc podrían ofrecernos una batalla espectacular por podios y victorias si realmente logran estar a la altura de Red Bull y Mercedes. Los próximos test de F1, a finales de esta semana en Bahréin, serán claves para preparar el inicio de temporada y ver dónde está cada equipo.