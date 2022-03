por GTO » 14 Marzo 2022, 23:16

Mercedes, foco candente de la primera reunión del comité de la FIALos de Toto Wolff han desoído las peticiones de la FIA llevando al límite las nuevas reglas, algo que no ha gustado al comité técnico que se reúne esta semana.La Fórmula 1 ha sido siempre para inteligentes, donde el que mejor interpretaba las normas era quién más provecho podía sacarle. La explotación de las zonas grises siempre daba ventaja al equipo que primero lo veía, al menos durante una temporada o incluso durante un periodo menor, hasta que la FIA decidía prohibirlo.Reglamento con espíritu diferenteSalvo casos fragantes, o en ocasiones poco entendibles, donde la ventaja concedida a quién encontraba la zona gris se reducía a unas carreras o incluso se prohibía directamente su uso aludiendo o que entonces se llamó ir contra el espíritu del reglamento. El conjunto de normas para la temporada 2022 sin embargo ha tomado un rumbo totalmente diferente.Por primera vez en la historia de la Fórmula 1 se añadía una norma que aclaraba que se prohibiría cualquier elemento que fuese en contra del espíritu de la norma. En otras palabras, le decía a los equipos que ya no valía con que fuese legal o con que nada lo prohibiera, ahora, si a la FIA no le gustaba, directamente lo podía prohibir.La mayoría de equipos se ha comportado, presentando diseños muy variados pero dentro de lo esperado por la FIA. Al menos así fue durante la primera semana de test. Para Bahréin, fueron miembros de la FIA quienes ya alertaron de estar recibiendo diseños que no seguían el espíritu de la norma. Y entonces llegó Mercedes.Al contrario que otros equipos, Mercedes presentó unos pontones verticales, lo que unido a su reducido tamaño, impresionaron mucho al aficionado. No tanto a los equipos, ya que era una solución que sí estuvo sobre la mesa, y que sin embargo, fue rechazada por tener ciertos inconvenientes. Lo que verdaderamente llamó la atención de los rivales fueron los espejos retrovisores.Mientras que para el resto de equipos los pontones habían servido de soporte para los espejos, elemento aún obligatorio, Mercedes había creado lo que fue señalado directamente como un ala, un elemento aerodinámico en toda regla en una zona limitada con la única excusa de sujetar los espejos. Como era de esperar, las quejas fueron varias y no se descarta que la FIA tome cartas en el asunto, aunque tras tres días de test, cada vez parecía menos probable.Mattia Binotto no se tapó a la hora de calificar el invento de Mercedes, mostrándose decepcionado, recordando que se había acordado no usar los espejos retrovisores como elemento aerodinámico. “Ya en el pasado dijimos que los espejos no deberían tener un propósito aerodinámico. Deberían estar allí solo para mirar hacia atrás y creo que la forma en que Mercedes los diseña tiene un propósito aerodinámico significativo".Tombazis; su cosa y la contrariaTombazis, responsable del apartado técnico de la FIA, ha pretendido quitarle hierro al asunto afirmando que sí que hay alguna cosilla que no ha ido en el camino que ellos esperaban, pero hablando siempre de pequeños elementos y señalando que el soporte del espejo de Mercedes cumple con lo redactado en la norma, algo que los rivales a buen seguro no están conforme.El primer punto caliente de las nuevas normas está sobre la mesa, y solo queda ver cómo actúa la FIA, lo que marcará un precedente a la hora de afrontar el actual reglamento y cómo los equipos tratarán de llevarlo al límite.