La Fórmula 1 concluye su pretemporada con más preguntas que respuestas
marzo 14, 2022
El Campeonato del Mundo de Fórmula 1 daba por concluida su pretemporada 2022 este mismo fin de semana, después de que el certamen haya finalizado las tres jornadas de pruebas que se han celebrado en el Circuito Internacional de Baréin. Tras tres días de múltiple actividad en pista, los equipos de la autodenominada categoría reina del automovilismo ya no disponen de más tiempo para probar las soluciones que han inventado para este año, puesto que la próxima vez que veamos los monoplazas en pista será ya en un fin de semana de Gran Premio.Sin embargo, 2022 nos ha brindado una de las pretemporadas más extrañas y distintas de la historia, pues nadie se fía de nadie y ningún equipo ha querido mostrar la realidad competitiva de su proyecto, pretendiendo esconder sus cualidades hasta la próxima semana, cuando los monoplazas pisen el asfalto para jugarse la primera pole y victoria del año. Por eso, analizar unos test a partir de los tiempos por vuelta este año cobra menos sentido de lo habitual, así que en este artículo vamos a señalar las sensaciones que, equipo por equipo, cada uno ha ido dando desde que puso su monoplaza en pista hace algunas semanas en Barcelona, donde el porpoising y el peso mínimo se han elegido como mayores dolores de cabeza.Red Bull, confianza desde el minuto uno… ¿rivales a batir?Tras lograr el título de pilotos la pasada campaña con Max Verstappen al volante, la estructura de Milton Keynes ha aterrizado en este 2022 con un coche que llamó la atención desde el primer segundo que pisó el asfalto de Barcelona. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención del RB18 quizás haya sido la sensación de ser un coche sólido que ha dado desde el primer instante, siendo los de las bebidas energéticas una de las formaciones que menos problemas ha tenido durante los 6 días de test, aunque Sergio Pérez si viera su plan de trabajo trastocado durante el segundo día de pruebas en Barcelona.Mercedes, escondiendo en todo momento… ¿hasta que punto?El equipo que se llevó el título del Campeonato del Mundo de Constructores en 2021 quizás sea, sin duda alguna, el que más ha jugado con nosotros desde el primer minuto de pretemporada. La estructura de Brackley presentaba en Barcelona un monoplaza que, tras liderar aquellos test, reapareció en Baréin totalmente cambiado, presentando una de las innovaciones más sorprendentes vistas hasta la fecha que, desde la estructura alemana, se han empeñado en guardar bajo llave en todo momento. Con visibles problemas sobre el asfalto, lo cierto es que Mercedes parece no haber llegado a empujar en ningún momento de los test, aunque si han podido comprobar la fiabilidad del monoplaza sumando uno de los mayores kilometrajes de la parrilla.Ferrari, fiables y convincentes, ¿pero rápidos realmente?Si una formación ha demostrado desde un primer instante que ha hecho un buen trabajo esa es la Scuderia Ferrari. Ya desde los test de Barcelona, el equipo de Maranello se ha mostrado fiable en pista y ha completado una pretemporada muy esperanzadora para los intereses de la estructura italiana, ocupando siempre posiciones punteras en la tabla de cronos y completando kilometrajes importantes todas las jornadas. Con una filosofía muy diferente con respecto a sus principales rivales, Ferrari llega a la primera carrera con la duda de si las mejoras implementadas en el F1-75 serán suficientes para retornar al frente de la lucha por el título esta misma campaña. Sin embargo, las expectativas en Maranello son altas, pero es algo que podría cambiar en menos de 7 días.McLaren, parecía que sí… y parece que noLa pretemporada del equipo McLaren parece haber ido de más a menos claramente, puesto que después de empezar con buen pie en Barcelona y quizás postularse en la lucha al nivel de incluso los mejores equipos, la estructura de Woking ha sufrido bastante más durante la segunda semana de pretemporada. Y es que no solo la enfermedad de Daniel Ricciardo ha complicado el transcurso de unos test de Baréin para los ingleses en los que sólo Lando Norris se ha puesto al volante del MCL36, sino que los frenos del monoplaza británico parecen haber dado más de un dolor de cabeza al equipo de ingenieros. Con temperaturas más elevadas que en Barcelona, el McLaren sufrió más sobre Sakhir, viendo su kilometraje limitado y siendo esta una asignatura que resolver de cara a la temporada.Alpine, la fiabilidad en el punto de miraEl nuevo Alpine nacía bien y dando buenas sensaciones, pero todo cambiaba en la última jornada de pruebas de Barcelona cuando una avería limitaba el kilometraje del coche enormemente. En Baréin los problemas de fiabilidad han vuelto a estar sobre la mesa y volvieron a hacer acto de aparición durante el primer y segundo día, aunque Fernando Alonso y Esteban Ocon lograban completar los test de Baréin con dos jornadas sólidas. En cuanto a términos de velocidad, el equipo francés parece estar en una situación similar con respecto a las últimas temporadas, aunque los pilotos son positivos y creen en las posibilidades de un monoplaza que no debería poder luchar por todo.AlphaTauri, kilometraje y fiabilidad… ¿paso adelante?Quizás sean el equipo de la zona media que mejores sensaciones ha dado durante las dos tandas de test pretemporada este año. En Baréin, la estructura de Faenza ha sido una de las que más kilometraje ha sumado a lo largo de los tres días, mostrando la fiabilidad de su monoplaza y también de un motor Honda que, como ocurriera con el equipo Red Bull, no ha dado, de momento, señales de flaqueza. Pierre Gasly y Yuki Tsunoda han completado un buen trabajo a manos del nuevo AT03, lo que coloca a AlphaTauri en una buena posición de cara a la temporada.Aston Martin, esperanzas de liderar la zona mediaCon una clara declaración de intenciones en su presentación oficial antes de que empezara la temporada, el equipo Aston Martin ha sido uno de los que más ha rodado en esta pretemporada sin aparentes problemas. Y es que con un coche visiblemente diferente al resto, pues usan una filosofía de pontones más anchos que prácticamente nadie más ha usado, los del equipo británico esperan liderar la zona media aunque saben que tienen trabajo por delante de aquí a que empiece la temporada. Lo cierto es que tanto Lance Stroll como Sebastian Vettel han invertido mucho tiempo al volante del AMR22 sin mayores anomalías, algo que confirma, por lo menos, que el coche ha nacido bien.Williams, buenas sensaciones con el FW44Diseño agresivo y apuesta convincente, quizás estas sean las nueva directrices que sigue el primer Williams que sale de Grove sin que la familia británica comande el equipo, y la verdad es que no tiene mala pinta. Para un equipo como este, que sigue luchando por salir del agujero, 2022 es una oportunidad de dar un paso más adelante y el trabajo en pista que tanto Alexander Albon como Nicholas Latifi han completado sitúa a los británicos en una posición más positiva ante la temporada. Sin embargo, algún que otro problema técnico ha dejado a los de Grove con una cierta falta de kilometraje que les ha costado tiempo de aprendizaje.Alfa Romeo, más tiempo en boxes que en pistaLa estructura suiza ha sido, quizás, la que más problemas mecánicos ha sufrido en esta pretemporada. Y es que aunque en Baréin consiguieron completar unas jornadas de test decentes, el Alfa Romeo C42 estuvo más rato parado que en pista en Barcelona, limitando en gran medida el kilometraje del equipo que parece haber llegado justo a este inicio de temporada. Las continuas averías en el monoplaza han afectado al trabajo en pista de un Valtteri Bottas que ha cambiado totalmente de aires y de un Guanyu Zhou que debuta en Fórmula 1, lo que les sitúa, al parecer, en la parte trasera de la parrilla.Haas, estamos que ya es mucho…¿Y qué contar del equipo Haas? ¿Qué no les ha pasado a los americanos en esta pretemporada? Ruptura con el patrocinador principal, cambio de piloto de la noche a la mañana, pero con un monoplaza que parece estar a la altura una vez superados los problemas que sufrieron durante la primera semana de test en Barcelona. Sobre el asfalto de Baréin, el VF-22 ha llegado incluso a liderar anecdóticamente una jornada de test, aunque lo más importante para ellos ha sido completar un kilometraje muy importante tras la auténtica montaña rusa por la que han transitado este último mes.Resumen