por KoKiNa » Hoy, 01:05

Niels Wittich, el nuevo Director a la espera del debut de Eduardo Freitas, manda una nota a los equipos para clarificar los límites tras la salida de Masi.La Fórmula 1 afronta este fin de semana su primer Gran Premio de la temporada 2022, y también el primero sin la figura de Michael Masi como Director de Carrera. El australiano, controvertido en sus decisiones desde que sucediera a Charlie Whiting tras su repentino fallecimiento en 2019, fue relevado de su cargo el pasado mes de febrero después de acabar la temporada 2021 con una de las acciones polémicas del año, el procedimiento de Safety Car que, a la postre, aprovechó Max Verstappen para alcanzar a Lewis Hamilton y proclamarse campeón del mundo.Mucho va a cambiar el Mundial sin su figura. Por ejemplo, la estructura misma de Dirección de Carrera. Y es que son dos los encargados de sustituir a Masi: Eduardo Freitas, quien ocupa el mismo cargo en el Mundial de Resistencia, donde ha conseguido una sobrada experiencia, y Niels Wittich, que ha hecho lo propio en la Fórmula 3 y en el DTM. Ambos se turnarán en el cargo, aunque tendrán dos apoyos permanentes: Herbie Blash, antigua mano derecha de Whiting, y un sistema de vídeo similar al VAR que se utiliza en el fútbol para decidir sobre algunas acciones.En este fin de semana, es Wittich quien actúa como Director de Carrera, pues Freitas tiene su primera coincidencia del año al estar desarrollando su puesto habitual en las 1000 Millas de Sebring, que dan el pistoletazo de salida a la campaña 2022 del WEC. Así, con total capacidad de decisión, ha empezado a tomar decisiones, y la primera tiene que ver con un aspecto muy controvertido en los últimos años: el de los límites de pista.En las últimas temporadas, ha sido completamente habitual ver cómo la directriz sobre los límites variaba, tanto entre carrera y carrera como varias veces el mismo fin de semana. Michael Masi optó por castigar severamente la superación de los límites en determinadas curvas que consideraba de riesgo alto, en las que se podía ganar un tiempo sustancial. Sin embargo, su falta de constancia le valió varias críticas entre los pilotos, que veían cómo la norma no terminaba de estar clara.La intención de la nueva Dirección de Carrera es que esta situación cambie. Si bien la filosofía de Freitas es clara, “don’t step my garden”, o lo que es lo mismo, “no pises mi jardín”, la de Wittich parece la misma. El alemán ha lanzado una nota aclaratoria a los equipos en la que se fija que el límite de la pista no es otro que la línea blanca.“De acuerdo con las disposiciones del artículo 33.3, las líneas blancas definen los bordes de la pista", ha comunicado este jueves, en el día previo del arranque del Gran Premio de Bahréin. El artículo 33.3 del reglamento deportivo, de igual manera, reza: "Los pilotos deben hacer todos los esfuerzos razonables para utilizar la pista en todo momento y no pueden abandonarla sin una razón justificada. Se considerará que los pilotos se han salido de la pista si ninguna parte del coche permanece en contacto con ella y, para evitar dudas, cualquier línea blanca que defina los bordes de la pista se considera parte de la misma, pero los pianos no", concluye.