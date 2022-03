por KoKiNa » Hoy, 13:11

"Los resultados del Gran Premio de Abu Dhabi 2021 y del Mundial son válidos, definitivos y no pueden ser cambiados ahora"

Me parece escandaloso que para decir esto tarden 4 meses... claro ahora ya después del tiempo transcurrido y que estamos inmersos en la nueva temporada, es el momento de reconocer los errores cometidos que condujeron a la "tropelia" y robo del titulo a Lewis.Todo lo que dicen en ese informe ya se sabia nada mas terminar la carrea. Parece que todo el problema radico en que la carrera no debia terminar en SC sino con luz verde. No entiendo que problema hay en terminar una carrera en SC si no queda mas remedio que así sea, sin que se incumpla ningun articulo del reglamento deportivo.Me parece indignante que ahora digan:Claro, ¿Cómo se van a cambiar ahora, verdad?Esperemos que la "inquina" contra Hamilton y Mercedes se acabe ahora que la FIA reconoce que se equivocaron, que le robaron el titulo a Lewis, que va a pagar una multa de 50000€ por no asistir a la ceremonia de la FIA y que se ve que Mercedes no estaba escondiendo nada y no están en primera linea (al menos de momento), ni que la FIA les ha beneficiado en nada...No nos queda mas remedio que pasar pagina, pero en nuestros corazones y en nuestras cabezas queda el hecho del atraco a mano armada cometido y que nadie se merecia (ni Max, ni Lewis, ni los verdaderos aficionados a la F1)