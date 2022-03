por GTO » Ayer, 01:30

Etanol; el mayor enemigo de Mercedes F1Desde su implementación en la Fórmula 1, las unidades de potencia alemanas han perdido su supremacía y acumulan problemas de fiabilidad.Mercedes ha sido amo y señor de la Fórmula 1 desde el comienzo de la era híbrida en la temporada 2014. El pilar fundamental de su éxito, especialmente los primeros años, residía en la unidad de potencia. Los alemanes llegaron con los deberes hechos mientras que los rivales sufrían con una tecnología que todavía no dominaban.Intocables en la era híbridaCon el paso de los años las fuerzas se fueron igualando, aunque los de la estrella se mantuvieron al frente. Durante un breve periodo de tiempo Ferrari se destapó con un motor más potente, pero ese motor no duraría mucho después de recibir los de Maranello una opaca sanción de la FIA en lo que todo el mundo da por hecho que era un motor ilegal.La temporada 2021 debía ser a priori una copia de la temporada 2020, ya que los chasis se habían mantenido congelados en un intento de contención de costes en un contexto de pandemia mundial. Sin embargo Mercedes ya no tenía el dominio de años anteriores.Honda hizo un gran trabajo igualando fuerzas, y Ferrari, que partía de un nuevo concepto, también estaba a la altura. Incluso Renault, que se le ha atragantado la normativa desde el primer día, parecía recortar distancias.Más allá de que las fuerzas se igualasen, algo que es habitual al final de las normativas técnicas, y la de motores llevaba vigente desde 2014, lo que más llamó la atención fue que Mercedes comenzase a sufrir problemas de fiabilidad, algo que había esquivado año tras años con solo unos pequeños asteriscos.Los problemas de fiabilidad no vinieron solos, ya que al mismo tiempo se pudo percibir cómo los equipos motorizados por Mercedes; McLaren, Aston Martin y Williams, sufrían pérdida de rendimiento respecto al resto de equipos, algo que se hizo especialmente visible tras el verano.Mercedes, especialmente notable en el caso del coche de Bottas, cambiaba motores de combustión a un ritmo sorprendente. Tampoco Hamilton se libró de los mismos. ¿Por qué motores de combustión? Ni ERS ni turbo, solo el motor. Pasó inadvertido durante 2021 y obviamente el equipo no iba a revelar cualquier hipotético punto débil, pero lo único diferente entre 2020 y 2021 fue el primer paso del camino iniciado por la Fórmula 1 hacia el combustible sostenible.En 2021 la Fórmula 1 comenzó a mezclar su gasolina con etanol. Cada año la cantidad iría subiendo periódicamente con vistas a acabar con un combustible totalmente sostenible, y posiblemente sintético cuando se revele la nueva norma de motores de 2026. En este primer paso, la cantidad de etanol era insignificante, de solo un 5,75%. Pero pareció suficiente para que Mercedes, más allá de aquel extraño Gran Premio de Brasil en el que Hamilton jugaba en otra liga, sufriese con los motores, admitiendo públicamente, eso sí, que sus motores térmicos eran los que más rendimiento perdían con el paso de los kilómetros.Paso atrás en rendimientoYa en 2022, con unos motores evolucionados del año anterior y que quedarán congelados hasta finales de 2025, Mercedes ha sorprendido y lo ha hecho negativamente. No solo han perdido el dominio, sino que ahora están destacados en la parte baja. Mercedes aún tiene rendimiento para luchar por la parte alta, pero el resto de equipos está ocupando las posiciones más bajas con unas velocidades punta notablemente bajas. Alarmantemente bajas.Cierto es que tanto Renault como Ferrari estrenaban unidad de potencia, no así Honda. Y sin embargo, los alemanes se han visto superados por todos. El mayor cambio se produce de nuevo en el combustible. Ahora se usa E10, es decir, un 10% de etanol. Durante el invierno todos los equipos alertaron de que había que adaptar los motores y que se perdería potencia, ya que tiene un menor poder calórico y unas propiedades diferentes en lo que a temperatura se refiere. Pero, averías de Red Bull al margen, quién más se ha vuelto a destacar negativamente, es Mercedes.El equipo guarda silencio al respecto. El etanol está presente en los combustibles comerciales y ningún constructor está dispuesto a admitir puntos flacos, pero la realidad es que desde que este compuesto químico se impuso en la Fórmula 1, Mercedes y sus equipos clientes han comenzado a perder terreno.