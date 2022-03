por GTO » Ayer, 16:49

La Fórmula 1 trabaja para que Netflix deje de ‘inventarse’ la realidadLas numerosas quejas de los pilotos de la Fórmula 1 han propiciado que Stefano Domenicali se reúna con los equipos y tenga previsto hablar con Netflix para conseguir una mayor colaboración conjunta.La serie documental de Netflix sobre la Fórmula 1, Drive to Survive, genera polémica e interés a partes iguales y, aunque se ha convertido en un incuestionable reclamo para nuevos aficionados, también está dañando en cierto modo la imagen de la categoría.Prueba de ello es la ausencia del vigente campeón del mundo en las entrevistas personalizadas, pues Max Verstappen considera que Netflix manipula la realidad. «Fingieron algunas rivalidades que realmente no existen. Así que decidí no ser parte de eso y no dar más entrevistas después, porque no hay nada que puedas mostrar», dijo meses atrás el neerlandés.«Hablaremos con Netflix, porque es necesario que la historia no se aleje de la realidad, de lo contrario ya no encaja»Ahora, Stefano Domenicali ha reconocido que existe un problema que la Fórmula 1 debe abordar para no acabar obteniendo el efecto contrario al deseado.«No hay duda de que el proyecto de Netflix ha tenido un efecto muy exitoso. Para despertar el interés de una nueva audiencia, se utilizó un tono que de alguna manera se centró en dramatizar la historia. Es una oportunidad, pero creo que hay que entenderla. Hablamos de ello este fin de semana (en Bahréin) en una reunión con los equipos también», reconocía el presidente de la Fórmula 1.«Un piloto que se niega a participar porque siente que no está siendo representado de la manera correcta no está siendo constructivo; por lo que se necesita un diálogo para entender cómo puede ser incluido en un formato que él sienta que es correcto», admite el italiano.Netflix debe recapacitarPero Stefano Domenicali quiere que Netflix también recapacite sobre el modo en que presenta las historias, muchas de ellas directamente inventadas para generar una tensión innecesaria. De hecho, en la cuarta temporada, que cubre la inaudita temporada 2021, se perdieron muy buenas oportunidades de generar interés real, sin necesidad de manipular la historia.«También hablaremos con Netflix, porque es necesario que la historia no se aleje de la realidad, de lo contrario ya no encaja», desvela Domenicali. «Es un tema que abordaremos junto con los pilotos. Tenemos que asegurarnos de que un proyecto que ha generado una atracción tan excepcional tenga un lenguaje que siga atrayendo, pero sin distorsionar la imagen y el significado del deporte con el que vivimos todos los días».Lando Norris y Carlos Sainz también mostraron recientemente su preocupación por el enfoque adoptado por Netflix.«Obviamente hay algunos comentarios y cosas que tal vez estén fuera de lugar. Cuando eres la persona de la que se trata, tal vez no estés tan de acuerdo con eso, porque puede parecer que dijiste algo en un momento y lugar que definitivamente no es correcto», dijo el de McLaren.«En mi caso y en el de Lando, creo que fueron un poco demasiado lejos. Incluso los fans que conocen la Fórmula 1, que son muchos, se dieron cuenta de que Netflix probablemente fue un paso demasiado lejos con Lando y conmigo», apuntó el de Ferrari.