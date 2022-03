por GTO » Ayer, 13:12

Hamilton: "¿Dan puntos por ser décimo?"Mercedes está en crisis y su estrella no está acostumbrado a rodar tan atrás. En Jeddah, Lewis formuló una pregunta inverosímil tras su tercer peor carrera de plataHamilton, durante el GP de Arabia Saudí.Pullas. Red Bull no se olvida de MercedesCrónica Arabia Saudí. Verstappen fulmina a Leclerc; Sainz al podio, Alonso KOVer para creer. Lewis Hamilton firmó un fin de semana horrible en Jeddah. Recordemos que el heptacampeón salvó los muebles en la primera cita. Aquel podio, conseguido gracias al doble K.O. de los Red Bull, minimizó daños. Pero lo del pasado fin de semana ha sido el 'horror' para un piloto acostumbrado a victorias, podios y poles. Sólo hay que mirar sus históricos números para darse cuenta de la magnitud del problema que actualmente tiene entre manos (103 grandes premios ganados, 183 veces que se ha subido al cajón y 103 veces saliendo victorioso en un sábado de clasificación). Casi nada...Ahora mismo, el de Stevenage está sufriendo de lo lindo con un coche muy poco competitivo. Mercedes está claramente por detrás de Ferrari y Red Bull. E incluso lucha con otros equipos que antaño estaban a años luz de los dominadores de la era híbrida (ocho títulos consecutivos de las 'flechas plateadas' en Constructores: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021).El caso es que el '44' sólo ha sido capaz de sumar la pírrica cifra de 16 puntos. Es quinto en la general de pilotos por detrás incluso de su compañero, el recién llegado George Russell. Un desastre para un piloto acostumbrado a arrasar. No obstante, esto es muy largo (son 23 carreras), pero pinta mal para el británico.Para empezar, ya chirrió bastante cuando se quedó fuera de la Q1. Hamilton culpó del fracaso al hecho de haber padecido fuertes problemas con el 'set-up' de su monoplaza. Llegó a decir que "el coche era inconducible". Y soltó otra frase que se recordará al saberse que saldría 15º: "Ahora mismo quiero irme a casa".Vaya mensaje por radio...En carrera remontó con el neumático duro, pero no estuvo ágil en el momento del coche de seguridad virtual (le cerraron el 'pit-lane') y por eso se tuvo que conformar con la décima posición. En un momento dado se sacó de la manga un comentario que es difícil de catalogar. Cuando cruzó la meta preguntó por radio de forma insólita a Peter Bonnington, su ingeniero de pista, lo siguiente: "¿Dan puntos por la décima posición?". La réplica fue la evidente: "Sí, nos llevamos un punto". Antes le habían dicho: "Está bien, Lewis, es P10. Lo siento por ello. Una mierda de resultado teniendo en cuenta todo el trabajo duro". En fin. Es difícil de saber qué quería decir Hamilton con una pregunta tan absurda como esa... Pero lo que pone de relieve es que el laureado piloto inglés no está acostumbrado a finalizar tan atrás los grandes premios. De hecho es su tercer peor carrera como 'flecha plateada' en meta, tras el 15º de Azerbaiyan 2021 y el 12º de España en 2013.Hamilton habla ante los medios.Tras la pesadilla vivida en el Gran Premio de Arabia Saudí, Lewis ha mostrado su frustración. "No siento que tuviésemos muchos cambios desde la última carrera (Bahréin), sólo han pasado unos días. Lo que sé es que no podía seguir el ritmo de los Haas, sea cual sea su rendimiento, me pasaron por delante cuando adelanté a Kevin Magnussen al principio de la carrera. Así que tenemos mucho trabajo por hacer, pero sé que tengo un gran equipo y simplemente mantendremos la cabeza baja y trataremos de mejorar", ha confesado.El motor y el alerón trasero del W13Sea como fuere, el W13 no va bien. Y eso se vio con claridad en Jeddah. A priori, el déficit de velocidad se debe principalmente al alerón trasero del monoplaza de Hamilton, pero el motor también parece tener poca potencia. "El déficit es como máximo una o dos décimas. Las bajas velocidades máximas se deben principalmente a la mayor resistencia al aire", ha desvelado un ingeniero de Mercedes a 'Auto Motor und Sport'.El caso es lo del alerón provoca la falta de velocidad en las rectas y lo del motor es un hecho. Sólo hay que fijarse en lo (mal) que lo están haciendo también Williams y Aston Martin, dos equipos con la unida de potencia suministrada por la marca de la estrella.Volviendo a la crisis de Mercedes y del propio Hamilton, cabe destacar que este botín tan rácano de 16 puntos en las dos primeras carreras es el más bajo para Lewis desde que se introdujo el sistema de puntuación actual. 3º y 10º es también su peor par de resultados en el comienzo de una temporada desde 2009.Todo esto ha sucedido mientras el vigente campeón mundial de F1, Max Verstappen, ha vuelto a demostrar que es el favorito para ganar este año. En Jeddah, el neerlandés logró su victoria número 21. A sus 24 años, 'Mad Max' parece que es el único con opciones de superar en el futuro los números del piloto récord de la F1.