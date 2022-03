por GTO » Ayer, 13:25

"Hay pocas esperanzas de que Mercedes luche por el Mundial"Ralf Schumacher analiza el momento crítico por el que pasa el equipo de Lewis Hamilton y George RussellFrustración. Hamilton: "Quiero irme a casa"Mercedes atraviesa por una crisis en este inicio de la temporada 2022. ¿Es exagerado afirmar semejante cosa? Pues a tener de los resultados no. Y más para un equipo que está acostumbrado a arrasar. Lo que es evidente es que Ferrari y Red Bull han fabricado sendos coches mucho más rápidos que el W13. El podio de Lewis Hamilton en Bahréin fue un espejismo. Ahora mismo son el tercer equipo y si se descuidan pasa lo que sucedió en Jeddah: el '44' acabó la cita en décima posición.La marca de la estrella está invicta desde 2014 (ocho títulos seguidos en Constructores). Pero ya el año pasado Max Verstappen les arrebató el título de pilotos. Sin embargo, en este 2022 todo ha cambiado con la nueva reglamentación. Y ahora puede ser que el reinado de Mercedes se haya acabado tras un largo periodo dominando la F1 con puño de hierro.Ralf Schumacher, ganador de seis grandes premios cuando era piloto, ha ofrecido su punto de vista al respecto de este momento delicado por el que pasa la escuadra que dirige Toto Wolff. "En el pasado, Mercedes siempre podía usar su motor y lograba obtener más potencia que sus rivales. Es diferente este año porque probablemente no puedan llegar al límite con la participación de E10 en el lado del motor de combustión", advierte en 'Sky Alemania'.Y añade: "Tal vez sea necesario mejorar en términos de combustible. Y luego está el coche. No es lo suficientemente eficiente en términos de resistencia al aire y carga aerodinámica. Mercedes solía compensar esto con su potente motor, pero no este año. En carrera, la velocidad de Mercedes no fue mala, pero aun así estuvo casi un segundo por detrás de Red Bull y Ferrari. Veo que hay pocas esperanzas de que Mercedes se meta en la lucha por el Mundial de F1. Creo que ahora les toca encarar un momento difícil".Y luego está la llegada de George Russell, que no se va a conformar con ser el escudero de Hamilton. "George ya le ha demostrado a Mercedes que Hamilton ahora tiene un compañero de equipo de un gran nivel. Será emocionante ver esto, ya que Russell tampoco está contento con el puesto actual de segundo piloto en el equipo", ha indicado Ralf."No nos damos por vencidos"Precisamente, Russell ha comentado que es pronto para arrojar la toalla... pero lo ve complicado. Definitivamente, no estamos fuera de la batalla, pero si no encontramos algunas mejoras, no hay forma de que luchemos por este campeonato. No nos damos por vencidos. Aunque sigamos así las próximas cinco, seis, siete u ocho carreras, todavía vamos a estar a poca distancia y no hay razón por la que no podamos dar la vuelta a la situación. Necesitamos ver cómo van las cosas cuando lleguemos a mitad de temporada. Todo puede cambiar. No veo ninguna razón por la que no podamos dar ningún salto hacia delante. Somos el tercer equipo más rápido en este momento", ha remachado el '63' en declaraciones recogidas por 'The Guardian'.