por GTO » 04 Abril 2022, 21:28

Seria fantastico que Porsche / audi entrara por fin a la F1, este movimiento evidencia que la nueva F1 ha recuperado la salud perdida.



Pero no me gustaria nada que fuera a costa de perder a mclaren. Seria perder un equipo que es parte de la esencia de la F1.



No me gusta que un grupo como el VW, quiera entrar comprando a Mclaren. Esta claro que el know how de Mclaren es muy apetitoso y ahorrarían años de desarrollo, pero lo suyo seria que lo desarrollaran como hizo mercedes, y si es posible, sin trampas.

Ademas, no creo que usaran motores de mercedes, sino que tendrían que desarrollar uno propio, por lo que la mitad del camino, la tendran que hacer como los demás motoristas.