por GTO » 13 Abril 2022, 15:44

¿Qué problema tuvo Carlos Sainz en su Ferrari en Australia?El piloto español sufrió varios problemas durante el Gran Premio de Australia 2022 de F1, tanto en clasificación como en carrera. ¿Qué sucedió en el Ferrari?¿Qué problema tuvo Carlos Sainz en su Ferrari en Australia?El fin de semana de Carlos Sainz en el pasado Gran Premio de Australia fue de los peores desde que se unió al equipo Ferrari en 2021. El madrileño siempre había acabado con los de Maranello, y en apenas dos citas se quedó sin puntuar, llegando a subir al podio seis veces en las 25 carreras en las que había participado.Sin embargo, desde la clasificación, el español tuvo la suerte en contra, pues una bandera roja a solo cuatro segundos de pasar por meta y marcar un tiempo lo dejó con una sola bala en la recámara en la Q3.Si Sainz no se hubiera encontrado con eso, habría hecho un crono válido para estar en la primera línea de la parrilla, porque estaba a poco más de dos décimas de su compañero, Charles Leclerc.El de Ferrari estuvo todo el fin de semana realizando pruebas en los entrenamientos libres, donde llegó a la conclusión de que necesitaba hacer dos giros de calentamiento para poner en la ventana de funcionamiento correcta a los neumáticos en Melbourne.A pocos segundos de sacar a pista a Sainz, el motor de su F1-75 no arrancaba como debería, por lo que ese retraso en volver al asfalto provocó que no dispusiera del tiempo necesario para rodar la vuelta extra y calentar las gomas.Con toda la presión de jugársela a un intento y sin tener los compuestos como le gustaría, el madrileño también tuvo un error en la curva 10, algo que reconoció por radio al instante con un "vaya **** desastre". Finalmente, solo pudo ser 9º en la parrilla, por lo que el domingo se antojaba complicado.En la mañana de la carrera, la escudería decidió salir con la estrategia alternativa, es decir, montar primero las gomas más duras, en lugar del medio, la opción más elegida por los rivales.No obstante, antes de la salida, los de Maranello cambiaron el volante de su monoplaza, y en la vuelta de calentamiento, Sainz practicó una prueba de arrancada. No es tan frecuente que los pilotos revolucionen el coche hasta el límite en estos momentos, y aún menos hacer pruebas de salida aquí, pero las circunstancias llevaron al madrileño a ello.A esto hay que sumarle que, en el intento de probar el comportamiento del monoplaza en el giro de calentamiento, entró en acción el sistema de anticalado, más conocido como anti stall, como se puede ver en su cámara onboard cuando se encienden las luces del volante.Ya en su lugar de salida, Sainz parecía haber solucionado todos los problemas y solo tenía que remontar para minimizar los daños. En el momento en el que se apagan los cinco semáforos rojos, el Ferrari tiene las revoluciones de forma idéntica a las de la vuelta de calentamiento y, como sucedió un par de minutos antes, volvió a entrar el sistema de anticalado, lo que le hizo perder muchas posiciones en los primeros metros.Esto le obligó a jugar más con el embrague para no quedarse detenido en medio del circuito, y cuando recuperó velocidad se puso a la cola de coches mucho más lentos que el F1-75.El madrileño, con la necesidad de escalar posiciones en una zona media muy apretada, quiso ir a por todas en el remodelado trazado de Albert Park, e intentando aprovechar la lucha de Valtteri Bottas y Yuki Tsunoda, se quedó encerrado en el exterior de la curva 11, por lo que cayó aún más en la tabla.Tras perder tracción por salir mal de la curva, Mick Schumacher le pasó antes de finalizar el primer giro, y como revancha, Sainz trató de devolverle la jugada en la curva nueve.En la telemetría se aprecia cómo el español tuvo que llegar al extremo para adelantar al resto de coches, ya que, si se compara con Leclerc, sus frenadas son más fuertes, pero pierde tiempo en el paso por curva porque no es constante, alcanzando picos máximos mucho más altos, pero con una velocidad menor.Regresando a su intento de adelantamiento sobre Schumacher, Sainz fue por el exterior y, como alargó la frenada, perdió la trazada ideal, teniendo que ir por la hierba. En este lugar, un monoplaza de Fórmula 1 se comporta como si estuviera sobre hielo, y Sainz, al contrario que Kevin Magnussen vueltas más tarde, no pudo recuperar la dirección para ingresar con buen pie en el asfalto.El de Ferrari acabó trompeando y, en lugar de dejar correr el coche en la grava, clavó los frenos, por lo que las ruedas no giraban. Al intentar acelerar de nuevo, este tipo de escapatorias atrapa al monoplaza sin dejar ninguna opción de salir, aunque esto, probablemente tuvo que ser así en el caso de Sainz porque si intentaba volver al circuito, podría haber provocado un fuerte accidente con los coches que estaban pasando.Sea como fuere, fue un mal fin de semana del español, quizá el peor desde que está en Ferrari en cuanto a resultados, pero las sensaciones son buenas, ya que en los entrenamientos marcó buenos tiempos. La mala noticia es que está a 38 puntos del líder del mundial, su compañero, Charles Leclerc, y no sería raro ver que priorizan con el monegasco si en las próximas citas continúa una dinámica similar.