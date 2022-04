por GTO » 21 Abril 2022, 11:09

A mi lo que me deja de una pieza, es las palabras de prepotencia de Toto:

"La forma en la que ha dirigido estas primeras carreras ha sido bastante sólida y respetuosa, no ha cometido ni un sólo error hasta el momento. Eso sí, me pregunto si necesitamos tener una batalla sobre la prohibición de las joyas a estas alturas"



Me suena a un, no me toque las pelotas que somos quienes somos.



Si fuera otro piloto, seria , estas son las normas, si no las cumples te sanciono, pero Ham se permite el lujo de decir que el no las va a cumplir, pero lo que mas me sorprende es que se duda que la Fia le sancione...