El piloto español firma un contrato nuevo de dos años de duración ‎Han esperado a anunciar el acuerdo hasta el primer GP de casa para ‎Ferrari, Imola"Estoy encantado de haber renovado mi contrato con la Scuderia ‎Ferrari. Me siento muy motivado tras esta renovación", ha declarado ‎Carlos. El resto de palabras del piloto pueden leerse aquí.La renovación no ha sido una sorpresa, sino algo que parecía cantado tras una gran ‎temporada 2021 en la que incluso superó a su compañero Charles ‎Leclerc en la clasificación general de pilotos.Carlos, además, ha comenzado 2022 con dos podios, ayudando ‎decididamente a que los de Maranello ocupen el liderato en la ‎clasificación de constructores, si bien un paso por detrás de Leclerc, que se ha adaptado mejor al F1-75 en estos primeros compases de campeonato.La renovación era esperada por cuanto ambas partes ya declararon a ‎finales del pasado año su intención de seguir juntos y que ‎comenzarían las discusiones durante el invierno. Y hace ya varias semanas el ‎propio Binotto dijo que sólo quedaba cerrar algunos flecos pero el ‎acuerdo base estaba hecho.‎Según ha podido saber SoyMotor.com, el contrato estaba firmado desde hace ‎varios días, pero Ferrari ha querido hacerlo público en el circuito de ‎Imola, no sólo relativamente cerca de su sede sino en el autódromo ‎que lleva el nombre de Enzo y Dino Ferrari, el fundador de la Scuderia y su malogrado hijo.‎