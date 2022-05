por GTO » Ayer, 23:20

Porsche y Audi entrarán en la Fórmula 1 para dar continuidad a una historia de éxitoAmbas firmas continuarán una historia que empezó Bugatti en los años 20 y culminó Lamborghini en la década de los 90.Álex Soler3 de mayo, 2022Parece que ahora va en serio. Tras meses de especulaciones, Herbert Diess, consejero delegado del Grupo Volkswagen, ha confirmado que Audi y Porsche entrarán en la Fórmula 1 en el futuro, probablemente a partir de 2026 tras el cambio de reglamento programado para ese año. Según las primeras informaciones, el consejo de administración del consorcio habría aceptado su participación en el Gran Circo después de que los responsables a favor del proyecto hubieran convencido a los detractores asegurando que el movimiento supondrá más ganancias económicas que pérdidas.Diess confirmó en un evento en la sede de Volkswagen en Wolfsburgo que el consejo del grupo estaba dividido acerca de su entrada en la Fórmula 1, pero las dos marcas implicadas, que son además las dos más rentables de todo el grupo, aseguraron que su participación generaría más ingresos que gatos, dejando a los posicionados en contra “sin argumentos”.Asimismo, el directivo alemán alegó que el potencial de la competición en términos de marketing también fue un argumento convincente. “Según ambas marcas, la Fórmula 1 es la herramienta más importante para impulsar el valor de las marcas”. Diess admitió que mientras la F1 quiere hacerse más grande en mercados estratégicos como el estadounidense, donde sus firmas también quieren ganar presencia, su participación permitirá impulsar su rendimiento en dichos mercados.POCOS DETALLESLos detalles de su acercamiento a la Fórmula 1 deben concretarse todavía y lo poco que se sabe es que ambas firmas han empezado a desarrollar motores adecuados a la futura normativa de 2026, que seguirán siendo V6 híbridos pero con un mayor peso de la parte eléctrica y con el impulso de los combustibles 100% sostenibles, cambios que han motivado al Grupo Volkswagen a participar.Porsche reducirá su presencia en otras competiciones para entrar en el Gran Circo.Además, Diess confirmó que Porsche reducirá su participación en otras competiciones -está presente en el WEC (Resistencia), en las GT World Challenge y en el DTM, entre muchas otras series internacionales- para prepararse para asaltar la Fórmula 1. Paralelamente, fuentes no identificadas adelantaron a Reuters que Audi ofrecerá alrededor de 500 millones de euros por McLaren para entrar en la F1 y que Porsche buscará asociarse con el equipo Red Bull.VOLKSWAGEN EN LA FÓRMULA 1Curiosamente, las marcas que hoy forman el Grupo Volkswagen y Bugatti, parte del consorcio hasta noviembre de 2021, tuvieron más presencia en los grandes premios previos a la primera temporada de la Fórmula 1 en 1950 que en la F1 en sí. Bugatti, por ejemplo, tuvo un gran historial en las décadas de los 20 y los 30 con el icónico Type 35 ganando tres Grandes Premios de Italia seguidos entre 1926 y 1928, cuatro Grandes Premios de Francia seguidos entre 1928 y 1931 y el primer Gran Premio de Mónaco de la historia, celebrado en 1929, entre otras muchas. Nombres como Tazio Nuvolari o Louis Chiron -el piloto más veterano de la historia en participar en una carrera de la F1, que da nombre al hiperdeportivo actual de Bugatti– pilotaron el Type 35 durante esa época. Su última participación en la F1 fue en 1956 con el T251 en el Gran Premio de Francia en Reims, donde se retiró en la vuelta 18.Bugatti ganó el primer Gran Premio de Mónaco de la historia.Bugatti ganó el primer Gran Premio de Mónaco de la historia.Otro ejemplo es Bentley, que actualmente participa en series competitivas con el Continental GT3, cuya historia en la Fórmula 1 se reduce a una participación en el Gran Premio de Francia de 1930, de nuevo antes de que se fundara la competición. Sir Henry Birkin, ganador de las 24 horas de Le Mans con la marca, invirtió su propio dinero para preparar su Bentley, ya que la compañía no confió en el proyecto. Birkin salió sexto y acabo tercero a tres minutos y medio detrás del Bugatti de Philippe Etancelin.Más peculiar es la historia de Audi, con pasado reciente en el Mundial de Resistencia y presente en competiciones de GT3 como el DTM. En su caso, la firma de los cuatro aros participó junto a otras tres marcas en una serie de grandes premios durante los años 30 bajo el nombre de Auto Union, una apuesta de Adolf Hitler por mostrar el poderío alemán también en las carreras. Auto Union ganó el Gran Premio de Alemania de 1934 en Nürburgring y el Gran Premio de Italia de 1935 en Monza antes de cerrar su mejor temporada en 1936 con tres victorias y ganando el Campeonato Europeo. En 1939, la última temporada antes de la II Guerra Mundial, Auto Union volvió a ganar el campeonato con una única carrera.Otra marca que tradicionalmente ha cosechado grandes éxitos en competición es Porsche, que sí tuvo un equipo en la Fórmula 1 entre 1957 y 1962, aunque solo completó dos temporadas, las dos últimas. En su palmares figuran tres segundas plazas y un tercer lugar del campeonato de constructores en 1961 y una victoria en 1962 en el Gran Premio de Francia. Tras abandonar ese año, volvería en 1983 como proveedor de motores para McLaren, con los que Alain Prost y Nikki Lauda ganarían 12 de las 16 carreras de la temporada de 1984 y la enseña británica se coronaría en el campeonato de constructores ese año y en 1985. En 1988, tras más victorias, McLaren cambió Porsche por Honda. En 1991 Porsche lo volvió a intentar, pero el experimento salió mal.Alain Prost en su McLaren propulsado por Porsche.Alain Prost en su McLaren propulsado por Porsche.Finalmente, Lamborghini tiene el honor de ser la última marca del Grupo Volkswagen en participar en la Fórmula 1 como proveedor de motores V12 a varios equipos, como Larousse, Lotus, Ligier y Minardi. La firma del toro no tuvo excesivo éxito, con un podio -tercer puesto- para Larousse en el Gran Premio de Japón de 1990 como mejor resultado. Lamborghini dejó la Fórmula 1 cuando fue comprada por el Grupo Volkswagen en 1998.